「ごみの収集日」がひと目でわかる、「1週間分の献立」を一気に作成…あなたがヘビロテしている「スマホアプリ」は？

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナー＝「社員」として迎え、“ラジオの中の会社”をコンセプトに日常を共有していく、TOKYO FMの夕方の生放送ラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「ヘビロテ案件 〜私のおすすめスマホアプリ〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆街ブラが好きにもおすすめ！

私のヘビロテアプリは「YAMAP（ヤマップ）」です。これは、他のユーザーの登山記録を参考に、登山ルートを作成できる登山用アプリです。大体の所要時間や迷いやすいポイントも分かるので、かなり重宝しています。さらに、日々のウォーキングの記録も取れるので、街ブラが好きな方にもおすすめです！

◆「ごみの収集日」がひと目でわかる！

ごみ分別促進アプリ「さんあ～る」がものすごく役立っています。自分の区域を登録しておくと、ごみの収集日がひと目でわかります。祝日は回収に来るのか、燃えないごみはいつかなど、覚えていなくても1週間のカレンダーと当日のお知らせですぐわかります。なくてはならないアプリです♪（福島県 52歳 女性）

◆買い物リストも簡単に作成！

私は「me:new[ミーニュー]」というアプリを重宝しています。献立作成アプリなのですが、子どもの年齢を登録しておけば、食材ごとに年齢に合わせたアドバイスをくれるので、子育て中の方に特におすすめです。また、1週間分の献立を一気に作成できるので、買い物リストも簡単に作成できます。夫とアプリを共有し、早く帰宅したほうが、その日の献立を確認して夜ご飯を作ることにしているので、「今日のご飯は何？」「〇〇を作っておいて！」などのやり取りをする必要がなくなりました。間もなく離乳食が始まる娘がいるので、この先も長く利用させてもらうつもりです（神奈川県 31歳 女性）

◆“おぢ”に癒やされる

ここ最近ハマっているアプリは「おぢポ」です！ 布団にこもって外に出たがらないおじさんのキャラクターが、歩数に応じて布団から少しずつ出てきて成長するポイ活アプリです。

溜まったポイントは変換でき、健康に気を配りながら気軽にできます。そして、おじさんのキャラに癒やされる神アプリです！（千葉県 28歳 女性）

