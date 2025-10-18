「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。ドラフト会議はチーム編成を強固にする上で重要な役割を果たし、その戦略は来季以降の戦力に大きな影響を与えることになる。そこで今回は、北海道日本ハムファイターズが獲得を狙いたい今秋のドラフト候補を紹介したい。

窪田洋祐（くぼたようすけ）

[caption id="attachment_235118" align="aligncenter" width="530"] 札幌日大高の窪田洋祐（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／89kg

・生年月日：2007年7月31日

・経歴：札幌日大高

抜群の身体能力を誇り、投打二刀流での活躍が期待される窪田洋祐。矢澤宏太、柴田獅子など、数々の二刀流選手を指名してきた北海道日本ハムファイターズにとっては、獲得を狙いたい存在だろう。

札幌日大高では、2年夏の南北海道大会で公式戦デビューを果たすと、「4番・中堅」として打率.632（19打数12安打）、14打点、3盗塁と傑出した成績をマーク。同校初の甲子園出場に大きく貢献した。

2年秋からは主戦投手を担い、投打でチームを牽引。今夏の南北海道大会は、春先に左手首を痛めた影響もあって打率.200（20打数4安打）に終わったが、3試合に登板し、チームを準優勝に押し上げた。

長身から最速148キロを誇り、スイングスピードや脚力にも優れるなど、高校生離れした身体能力が大きな魅力だ。

投手、野手ともに高い評価を受けており、どのような指名になるかも注目される逸材だ。

石垣元気（いしがきげんき）

[caption id="attachment_233508" align="aligncenter" width="530"] 健大高崎高の石垣元気（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投両打

・身長／体重：180cm／78kg

・生年月日：2007年8月16日

・経歴：健大高崎高

最速158キロを計測し、高校No.1投手と評される石垣元気。北海道日本ハムファイターズは世代トップの選手を指名する方針を掲げており、石垣はその筆頭候補の1人になりそうだ。

中学時代は北海道・洞爺湖シニアでプレーした石垣。健大高崎高に進むと、1年春から公式戦に登板。

2年春の選抜甲子園で聖地の舞台に立つと、決勝・報徳学園戦では8回2失点の好投を見せ、全国制覇の立役者となった。

今春の選抜甲子園は、大会前に左脇腹を痛めるアクシデントもあったが、選抜史上最速の155キロを記録。4季連続出場となった今夏の甲子園は、救援登板ながら150キロ超を連発し、出力の高さを示した。

150キロ超のストレートに加え、140キロ台のカットボールやフォークといった変化球も高いレベルで操り、高校生投手ではトップクラスの評価を受けている。

日本ハムは、昨年のドラフト会議で柴田獅子、藤田琉生と投手中心に獲得したが展開したが、地元出身の逸材を、重ねて指名する可能性もありそうだ。

小田康一郎（おだこういちろう）

[caption id="attachment_234517" align="aligncenter" width="530"] 青山学院大の小田康一郎（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：173cm／85kg

・生年月日：2003年8月15日

・経歴：中京高‐青山学院大

今年のドラフト市場において、左打者ではトップクラスの評価を得ている小田康一郎。野手陣にさらなる厚みをもたらすことのできる存在だ。

中京高時代には、投手兼三塁手でプレー。青山学院大では1年春からレギュラーに定着した。

2年春のリーグ戦では打率.356（45打数16安打）、1本塁打、11打点の好成績を収め、ベストナインを受賞。ここまで“戦国東都”で3度ベストナインに輝いている。

今夏に開催された日米大学野球では、日本代表の3番打者を任され、打率.348（23打数8安打）、1本塁打、3打点の活躍。高い打撃センスを誇る左の中距離打者として、ドラフト上位候補に名前が挙がっている。

チーム事情により、大学では一塁を主戦場としているが、高校時代は三塁をこなしており、他ポジションでの起用も見込めそうだ。

北海道日本ハムファイターズは、清宮幸太郎に続く左の中軸候補が不在。小田はチーム状況にマッチした存在と言えそうだ。

工藤泰己（くどうたいき）

[caption id="attachment_235121" align="aligncenter" width="530"] 北海学園大の工藤泰己（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：175cm／88kg

・生年月日：2003年9月29日

・経歴：北海高‐北海学園大

最速159キロを誇る剛腕として、ドラフト上位候補に名前が挙がっている北海学園大の工藤泰己。地元である北海道日本ハムファイターズも、熱視線を送る存在だ。

中学時代は捕手としてプレーし、北海高では1年秋に投手に転向。しかし、木村大成（現：ソフトバンク）の控えに甘んじ、高校時代は目立つ実績を残せなかった。

それでも、北海学園大では1年春からリーグ戦に登板し、同秋から先発に定着。肉体強化によって大幅な球速アップに成功し、今年4月のオープン戦では最速159キロを計測した。

今春に全国大会デビューを果たし、佛教大戦では5回3奪三振1失点の好投を披露。瞬く間にドラフト上位候補に浮上した。

投手歴は6年と短いが、150キロ超のストレートに加えてスライダー、カットボール、スプリットなど、多彩な球種を操る。制球面が課題となっているが、高いポテンシャルを秘めるだけに、地元出身の剛腕に関心が寄せられている。

毛利海大（もうりかいと）

[caption id="attachment_235120" align="aligncenter" width="530"] 明治大の毛利海大（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：177cm／77kg

・生年月日：2003年9月14日

・経歴：福岡大大濠高‐明治大

即戦力の先発左腕として、ドラフト1位候補と高い評価を得ている毛利海大。左投手が補強ポイントになっている北海道日本ハムファイターズにとって、魅力的な逸材と言える。

福岡大大濠高時代には、3年春に甲子園出場を経験。エースとして8強入りに貢献した。明治大では2年春にリーグ戦デビュー。3年時に先発の一角に定着した。

今春のリーグ戦では9試合（53回2/3）を投げ、6勝0敗、54奪三振、防御率1.34の好成績をマーク。最優秀防御率に輝いた。

今夏に行われた日米大学野球では、日本代表に選出。先発、中継ぎの両輪で3試合（7回）を投じて8奪三振、防御率0.00をマークした。日に日に評価を高め、ドラフト1位候補に浮上している。

最速150キロのストレートに加え、チェンジアップ、スライダーなど、変化球の精度が高く、リリーフ適正もありそうだ。

日本ハムの投手陣は右投手が多く、左の加藤貴之、山﨑福也は30歳を超えている。細野晴希らとともに、一軍メンバーに割って入れるサウスポーの獲得を狙いたい。

大栄利哉（おおさかえとしや）

[caption id="attachment_235119" align="aligncenter" width="530"] 学法石川高の大栄利哉（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：178cm／85kg

・生年月日：2007年4月23日

・経歴：学法石川高

強肩強打の捕手として、世代屈指の評価を得ている大栄利哉。北海道日本ハムファイターズにうってつけの逸材と言える。

学法石川高では1年秋から「4番・捕手」を務め、投手も兼任するなど、チームの大黒柱に。だが、2年春の選抜甲子園は、大会前に左足を負傷した影響で代打での出場にとどまった。

それでも、今夏の福島県大会では打率.417（12打数5安打）、3打点の好成績をマーク。甲子園出場は叶わなかったが、高校日本代表に召集された。

高校通算13本塁打の打力に加え、投手として最速143キロを計測した強肩も持ち味だ。

日本ハムには田宮裕涼、進藤勇也など、若手捕手が控えるが、捕手は育成に時間を要すため、定期的に獲得しておきたいポジション。23歳未満の捕手が不在であり、チーム編成にもマッチする。

また、大栄は打撃も大きな魅力のため、田宮や郡司裕也などのように他ポジションを兼任しながら起用できる可能性も高く、チーム方針に合致している存在だ。

【了】