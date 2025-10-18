すみれ ＆ FUKAMIそれぞれの「夫婦円満」の秘訣は？「ずっと一緒にいると」「私たちにはそれが良かった」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。

10月5日（日）、12日（日）、19日（日）の放送ゲストは、すみれとFUKAMIと親交があり、ファッションモデル・タレントとして活躍する藤井サチさん。この記事では、12日の模様をお届けします。7月に自身の公式Instagramで結婚を発表し、新婚生活を送る藤井さん。夫婦円満の秘訣などについて語っていただきました。

藤井：すみれちゃんは、旦那さんと仲良くいるために心がけていることなど、なにかある？

すみれ：距離感かな。ずっと一緒にいるとストレスになってしまったり、細かいところで怒ってしまったり、イライラしてしまったり（することもあるよね）。

FUKAMI：子どももいるしね。

すみれ：そう。だから、ちゃんと自分の時間を作ることが大事かなと思って。FUKAMIちゃんは？

FUKAMI：私たちは、自分の思っていることをお互いに最後まで言い切って、終わらせることを心がけている。会話のキャッチボールになるとケンカになるから。思ったことだけをお互い言っておけば、「そういえばあのとき、こんなことを言っていたから、あの人はこれが気にいらないのかな？」と思い出したり。初めは、思ったことを箇条書きで書き出していた。そうすると全然ケンカしない。もとからあまりケンカしないっていうこともあるけど、私たちにはそれが良かったです。

藤井：なるほどね。

すみれ：参考にしよう。

番組では他にも、夫婦で送り合う海外旅行のプレゼントや夫婦間のお金事情などについて語る場面もありました。

