大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間17日終了時点で、ナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）突破に王手をかけている。その内の1勝は山本由伸投手の好投によってもたらされたが、マックス・マンシー内野手はまだ伸びしろがあると期待を寄せているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

山本は日本時間15日に行われたNLCS第2戦に先発登板。初回に先頭打者本塁打を浴びるも、2回以降はミルウォーキー・ブルワーズ打線を手玉にとり、9回1失点、被安打3、四球1、7奪三振で完投勝利を挙げている。

同メディアは「恐ろしいことに、マンシーは試合後、山本はさらに良くなるだろうと語った」としつつ、「彼がこれまで見た中で最も落ち着いているのは確かだ。彼のことを知れば知るほどまだまだ可能性を秘めていると思うし、彼自身もそう感じていると思う」というマンシーのコメントを紹介。

また、「今年の春に彼の様子を見ると、仲間たちと一緒にいることや、全てがどう機能するか、シーズンそのものにずっと慣れ親しんでいるのが間違いなく伝わってきた。そして、今年はそれを全く別の次元へと引き上げている」と、開幕前の段階から活躍の予感はあったとも口にしているという。

