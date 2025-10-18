プロ野球はレギュラーシーズンが終了し、各選手の個人成績も確定した。思うような成績を残せなかった選手がいた中、来季以降のブレイクが期待される選手も存在し、ファンの希望の星となっている。そこで今回は、来季以降のレギュラー定着が期待される阪神タイガースの選手を取り上げたい。

中川勇斗

[caption id="attachment_234216" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの中川勇斗（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：172cm／75kg

・生年月日：2004年1月27日

・経歴：京都国際高

・ドラフト：2021年ドラフト7位

着実に力をつけ、今季は一軍での活躍も見られた中川勇斗。来季はレギュラー定着を目指す1年となる。

京都国際高時代から打撃に定評があり、3年夏は甲子園で2本塁打。強肩とパンチ力を兼ね備えた捕手として注目され、2021年ドラフト7位で阪神タイガースに入団した。

プロ1年目からファームで高い打力を披露し、打率.295と十分な成績を収めたが、一軍出場はなかった。また、昨季は打率.321とさらに成績を上げたものの、同年も一軍デビューならず。

藤川球児監督のもとで迎えた2025年、4月についにプロ初出場を達成。また、念願のプロ初安打も記録し、これまでの努力が実る1年を過ごした。

本職の捕手ではなく、外野手としての出場で進化を見せつけている中川。今季の経験を活かして活躍すれば、阪神の黄金期到来がより一層現実味を帯びてくるだろう。

