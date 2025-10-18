福島県の中央部に位置する二本松市(にほんまつし)は、「千恵子抄」で詠まれた安達太良山(あだたらやま)と阿武隈川(あぶくまがわ)が流れる、風光明媚な自然環境に恵まれたまち。

県を代表する城下町としても知られており、日本百名城にも選ばれた「二本松城跡」や、その城下で執り行われ、県の重要無形民俗文化財にも指定されている「二本松の提灯(ちょうちん)祭り」などがある、歴史と文化が薫るまちでもあります。

今回紹介するのは、毎年10月中旬から11月下旬に開催される二本松市の一大イベント「二本松の菊人形」。艶やかな菊の花と色づく紅葉が会場全体をうめつくす、日本最大級の菊の祭典です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になったイベントと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、二本松市のイベント「第69回 二本松の菊人形」と、人気の返礼品について詳しく調べてみました!

菊人形と城下町を楽しめる! 「第69回 二本松の菊人形」について

第69回 二本松の菊人形

・開催日時：令和7年10月10日(金)～11月18日(火) 午前9時～午後4時

・開催会場：霞ヶ城公園(福島県二本松市郭内3丁目)

・アクセス：【車】東北自動車道二本松ICから約5分

【JR】JR東北本線二本松駅から徒歩約20分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

二本松市の伝統的な祭典であり、東北を彩る日本最大級の菊の祭典「二本松の菊人形」。

二本松には藩政時代より菊の愛好者が多く、昭和初期から菊人形が街に飾られていたそうです。昭和30年から趣向を変え現在の「菊の祭典」として、史跡 二本松城跡である霞ヶ城(かすみがじょう)公園を会場に、華々しく開かれるようになったとのこと。

第69回目を迎える今年は、「華やぐ江戸文化～蔦屋重三郎の生きた世～」をテーマに開催されます。歌舞伎や浮世絵が一世を風びした江戸の町人文化を菊花で再現。5～7場面を想定し、浮世絵そのものを菊人形で表現する場面も予定されているそうです。

菊人形の場面展示のほか、福島県菊花品評大会および二本松菊花品評大会も同時開催されます。また、マム(洋菊)を使った展示もあり、和洋それぞれの菊の花を楽しむことができます。

開催会場となる霞ヶ城公園は、二本松城(別名霞ヶ城)の面影を石垣などにとどめ、整備された県立自然公園。春は桜、秋は紅葉が美しく、霞ヶ池・るり池・傘松周辺など見頃に合わせてライトアップが行われるそうです。

自治体からのメッセージ

二本松市には菊人形以外にも和菓子や酒、祭りに温泉、神社仏閣、安達太良山などがあり観光しやすい市です。

二本松市のふるさと納税返礼品について

「二本松の菊人形」の会場周辺にある「にほんまつ城報館」では、「二本松の菊人形」期間中に市内のお土産品が購入できる「二本松物産展」が開催。そこに出店している、国内でも有名な4蔵元の日本酒を紹介します。

二本松の大吟醸詰合せ

・提供事業者：道の駅「安達」智恵子の里

・内容量： 大七酒造「箕輪門」、奥の松酒造「純米」、檜物屋酒造店「袋吊り」、人気酒造「ゴールド人気」720ml×4本

・寄附金額：5万6,000円

薫り立つ上品な芳香とやわらかな舌触りが魅力の大七酒造「大七箕輪門」、艶のある吟醸香と心地よい辛みのある味わいの奥の松酒造「純米大吟醸」、なめらかな舌触りとフルーティな香りが味わえる檜物屋酒造店「大吟醸袋吊り」、ほんのりとした甘みと軽快な後味が特徴の人気酒造「ゴールド人気純米大吟醸」。二本松市の4蔵元がつくる日本酒を飲み比べで楽しめるセットです。

今回は福島県二本松市のイベント「二本松の菊人形」と、返礼品を紹介しました。「華やぐ江戸文化～蔦屋重三郎の生きた世～」をテーマに菊人形の場面展示を楽しめる、まちの伝統的な祭典です。浮世絵そのものを菊人形で表現する場面も予定されているとのことで、菊人形の華麗な美しさと作品の表現力を感じることができます。紅葉と二本松城跡の景観を堪能できるのも魅力の一つです。気になった人は、一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者