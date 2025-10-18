「この味がいいね」実は納得いってない？ 俵万智が明かす「サラダ記念日」誕生秘話

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

今月のマンスリーゲストは、歌人・俵万智さんです。ベストセラーとなった俵さんの第1歌集「サラダ記念日」の国内外の反響、SNS時代の言葉の使い方などについて語ってくれました。

1962年生まれ、大阪府出身の俵さん。早稲田大学第一文学部在学中に短歌と出会い、1987年に出版した第1歌集「サラダ記念日」はベストセラーとなり、現代短歌ブームを巻き起こします。以後、歌集「チョコレート革命」「未来のサイズ」などのほか、評伝、エッセイなど、多くの著書を出版。2023年には「紫綬褒章」を受章します。2025年4月には、新著「生きる言葉」（新潮社）を刊行しました。

◆実は「サラダ記念日」には直したいポイントがある!?

唐橋：「『この味がいいね』と君が言ったから七月六日はサラダ記念日」はとても有名な一首です。38年経っていますけども、どのように感じていますか？

俵：短歌は短いのですが、時代や読者との出会いで豊かに育っていくんです。たとえば、評論家の先生は「松尾芭蕉を踏まえているね」とおっしゃって、翻訳家の先生は「シェイクスピアの“サラダデイズ”を踏まえている」と。読む人の教養で歌が高尚になるなと思いました（笑）。（最近はSNSでの「いいね」ボタンが当たり前のように使われていますが）今では“「いいね」の元祖”と言われたりするんですよ。

唐橋：本当におっしゃる通りだと思います。

俵：今は「いいね」の数を競うような風潮があると思うのですが、この歌は「たった1つのいいねで幸せになれる」という歌なんです。そんなことをSNSに書いたらバズりました（笑）。

唐橋：一方で、この短歌に納得がいっていない部分があるそうですね？

俵：そうなんです。「この味がいいね」の「じ」が濁音なのが嫌で（笑）。濁音って強そうな響きがあるので、恋の歌にはふさわしくないと感じているんです。下の句では「七月」と「サラダ」のS音を響かせる工夫をして、これはうまくいったと感じています。6月でもよかったけど、やはり7月のほうが、語感がよかったんです。

唐橋：納得はいかないけれど、どう直すか、っていうことではないんですね？

俵：直したいけど、もう動かせないですよね。だけどいまだに気になるので、そういうことを言語学者の先生に話すと大喜びされます（笑）。

唐橋：世に出てから納得いかないと思うことはあるんですか？

俵：ありますね。実際、世に出してから「直したい」と思うことはあります。でも、荒削りな勢いがよさになることもあって。（歌人の）与謝野晶子も晩年に「みだれ髪」を直しましたが、私は元の荒削りなほうが好きだと思うこともあります。

俵さんの最新著書「生きる言葉」（新潮社）は現在好評発売中です。

