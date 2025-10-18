“「死角」は後方だけ”は間違い！ 運転席から歩行者が見えなくなる「危険な場所」はどこ？【交通安全クイズ】

こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）では、毎週月曜日に交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」を放送しています。このコーナーでは、安藤全一（アンドウ・ゼンイチ）先生、通称“アンゼン先生”が交通安全に関するクイズを出題し、生徒（リスナー）が答える形式で進行します。10月13日（月・祝）の放送では、「自動車の死角」に関する○×クイズが出題されました。自動車には運転席から外が見えない「死角」があります。その死角は、車の後方だけにある。○か×か。自動車の「死角」は後方だけと思われがちですが、実際には、車体の前方や左右にも存在します。たとえば、車のボディ（車体）とルーフ（屋根）をつなぎ、車の骨格となる「ピラー」と呼ばれる柱部分は大きな死角を生み、ドライバーから歩行者や自転車が見えなくなります。さらに、ルームミラーやサイドミラーにも映らない場所があり、交通事故の原因になることもあります。歩行者となるみなさんが交差点を渡るとき、ドライバーが自分に気付いていない可能性もあります。信号が青であっても、ドライバーをよく見て、歩行者の存在に気付いているか確認するようにしましょう。監修：一般財団法人 日本交通安全教育普及協会＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info