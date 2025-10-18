「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
4番 郡司 裕也 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
日3-1ソ
3番 Ｆ・レイエス センターホームラン 日本ハム得点！ 日 3-1 ソ
日1-1ソ
2番 山縣 秀 センタースリーベースヒット 日本ハム得点！ 日 1-1 ソ ランナー：3塁
1番 水谷 瞬 フォアボール ランナー：1塁
9番 水野 達稀 空振り三振 1アウト
8番 嶺井 博希 サードゴロ 3アウト
7番 今宮 健太 サードゴロ 2アウト
6番 正木 智也 レフトフライ 1アウト
8番 伏見 寅威 セカンドフライ 3アウト
7番 万波 中正 ショートヒット ランナー：1塁
6番 Ａ・マルティネス セカンドゴロ 2アウト
5番 清宮 幸太郎 ライトフライ 1アウト
5番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト
日0-1ソ
4番 中村 晃 ライトスリーベースヒット ソフトバンク得点！ 日 0-1 ソ ランナー：3塁
3番 柳町 達 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
2番 周東 佑京 センターフライ 1アウト
1番 柳田 悠岐 センターヒット ランナー：1塁
4番 郡司 裕也 空振り三振 3アウト
3番 Ｆ・レイエス ライトフライ 2アウト
2番 山縣 秀 キャッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁
1番 水谷 瞬 フォアボール ランナー：1塁