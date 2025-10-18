「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

2025.10.18 14:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 0 3 3 4 0
ソフトバンク 1 0 1 2 0
  • OUT

    4番 郡司 裕也 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    日3-1ソ

    3番 Ｆ・レイエス センターホームラン 日本ハム得点！ 日 3-1 ソ

  • OUT

    日1-1ソ

    2番 山縣 秀 センタースリーベースヒット 日本ハム得点！ 日 1-1 ソ ランナー：3塁

  • OUT

    1番 水谷 瞬 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 水野 達稀 空振り三振 1アウト

  • OUT

    8番 嶺井 博希 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 今宮 健太 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 正木 智也 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    8番 伏見 寅威 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    7番 万波 中正 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 Ａ・マルティネス セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 清宮 幸太郎 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    5番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト

  • OUT

    日0-1ソ

    4番 中村 晃 ライトスリーベースヒット ソフトバンク得点！ 日 0-1 ソ ランナー：3塁

  • OUT

    3番 柳町 達 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 センターフライ 1アウト

  • OUT

    1番 柳田 悠岐 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 郡司 裕也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス ライトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 山縣 秀 キャッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    1番 水谷 瞬 フォアボール ランナー：1塁