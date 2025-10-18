元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で10日に公開された動画に出演。阪神・佐藤輝明がスゴいと思ったポイントを語った。
「今年を象徴するシーンだった」
今シーズンは139試合に出場して、打率.277、40本塁打、102打点を記録、本塁打と打点の2冠王に輝いた佐藤。39本塁打、99打点の状態で迎えたシーズン最終戦では、プレッシャーのかかる状況のなかで見事に本塁打と打点を記録して大台をクリア。球団としては、2010年のクレイグ・ブラゼル以来の40本塁打、100打点となった。
この達成について、赤星氏は「最終戦で39本、99打点で臨んで、両方達成しちゃうんだから。さすがやなと。今年を象徴するシーンだったよ。1年スゴい成績残してきて、最後の最後あそこで打つんですから」と、最終戦で大台をともにクリアした佐藤の勝負強さを称賛。
さらに、赤星氏は「打点は1打点だったんでなんとか届くかな」と感じていたと本音を述べながら、「ホームランはある程度打てるゾーンに来ないとっていうのがあったなかで、確かに甘かったけど、あれを一発で仕留めるのはスゴいなと」と、打点以上にホームランの大台クリアに驚いたと打ち明けていた。
【編集部MEMO】
『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』は、「LITEVIEW」アプリで毎週月曜(20:00～20:30)に放送されている音声番組。『Going! Sports&News』(日本テレビ系)や『情報ライブ ミヤネ屋』(読売テレビ)などで野球解説者として活躍する赤星憲広氏が、“ならでは”の野球トークを繰り広げる。番組には不定期でゲストも登場。これまでに、濱中治氏や八木裕氏をはじめとする阪神のOB選手や、オリックスのT-岡田や中川圭太らが登場している。公式YouTubeチャンネルでは、番組のダイジェスト版が配信中。