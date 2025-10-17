大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、ポストシーズンに入ってから打撃不振に苦しんでいる。ファンやメディアからクローズアップされることも増えてきているが、デーブ・ロバーツ監督の信頼は全く揺らいでいないようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

大谷は15日終了時点でポストシーズン8試合に出場しているが、打率.147、2本塁打、6打点といった数字にとどまっている。本人はどうにか復調のきっかけを掴みたいようで、日本時間16日には普段めったに行わない屋外でのフリー打撃を行っている。

同メディアによると、ロバーツ監督は大谷について「彼なしではワールドシリーズ（WS）優勝は無理だと思う。彼の貢献は打率だけにとどまらない。打席に立ち、四球を選び、ムーキー（・ベッツ内野手）にチャンスを与えること、それが貢献だ。ミルウォーキーでの彼の打席は素晴らしかった」と信頼を強調。

続けて、「予想通りだ。気にしない。そういう緊張感は好きだ。彼は自分に高い期待を抱き、素晴らしい競争心を持っている。まだ野球ができる時間はたくさんある」と復調に期待を寄せたという。

