昨季はリーグ3位からの日本一を達成した横浜DeNAベイスターズ。今季もリーグ2位と好成績だったが、指揮官の三浦大輔監督は、2025年シーズン限りでの辞任を決断。後任人事にも注目が集まる。ここでは、DeNAの次期監督候補として挙げられている大物を紹介したい。

石井琢朗

[caption id="attachment_234137" align="aligncenter" width="530"] 横浜DeNAベイスターズの石井琢朗コーチ（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：174cm／78kg

・生年月日：1970年8月25日

・経歴：足利工

・ドラフト：1988年ドラフト外（横浜）

2022年から横浜DeNAベイスターズでコーチを務める石井琢朗。チームを熟知した存在であり、次期監督の有力候補と目されている。

1988年ドラフト外で横浜大洋ホエールズ（現：DeNA）に入団。投手としてプロのキャリアをスタートしたが、1992年に内野手への転向を決断した。

野手転向2年目の1993年にレギュラーへ定着し、自身初の盗塁王（24個）を獲得。1998年にはリードオフマンとして打線を牽引し、打率.314、174安打、7本塁打、48打点、39盗塁の活躍でリーグ優勝、日本一の原動力となった。

その後もチームの中心を担い、2006年に通算2000安打を達成。2012年に広島東洋カープで現役を退いた。

現役引退後は、広島や東京ヤクルトスワローズなどでコーチを歴任。2022年から古巣・DeNAに復帰し、昨季は一軍コーチとして日本シリーズ制覇に尽力した。

今季は主にファームで指導を行っており、内部昇格となれば、筆頭候補となるだろう。

