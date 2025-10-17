チェルシーを率いるエンツォ・マレスカ監督が、ノッティンガム・フォレスト戦に向けて選手たちの状態を説明した。17日、クラブ公式サイトが指揮官のコメントを伝えている。

チェルシーは、18日に行われるプレミアリーグ第8節でノッティンガム・フォレストと対戦する。マレスカ監督は、9月20日のマンチェスター・ユナイテッド戦で負傷交代してから離脱しているコール・パーマーについて「残念ながら、おそらくあと6週間離脱することになる」とコメント。「何よりも重要なのは、完全に回復して復帰することだ」と、復帰に向けて慎重を期す姿勢を強調した。

そして、リヴァプール戦で負傷交代したブノワ・バディアシルについても「筋肉系のケガを負ってしまった」と説明し、「12月まで離脱することになるだろう」と、離脱することを明らかにした。

またモイセス・カイセド、エンソ・フェルナンデス、ペドロの3名がノッティンガム・フォレスト戦に出場可能かどうかは「彼らは昨日のトレーニングに参加しなかった。今日のトレーニングに参加できるかどうかだ。参加できなければ、出場できない」と、様子を見て判断すると語った。

一方、トシン・アダラビオヨ、ウェズレイ・フォファナ、アンドレイ・サントス、そしてリース・ジェームズの4名はノッティンガム・フォレスト戦に出場可能であると述べた。