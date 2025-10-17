有吉「古い芸人さんに憧れているのかな」『キングオブコント2025』で違和感を覚えた後輩芸人の一言とは？

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。10月のアシスタントはタイムマシーン3号・関太とアルコ＆ピース・酒井健太です。10月12日（日）の放送では、「キングオブコント2025」（TBS系）決勝大会に出場したお笑いトリオ・青色1号について語りました。

◆青色1号のVTRで…

10月11日（土）に放送された“コント芸日本一”を決める「キングオブコント2025」の話題に。関と酒井は、太田プロで唯一決勝に進出した青色1号を応援しようと、当日は30人以上の若手芸人と集まって応援していたと言います。

一方、有吉は青色1号のネタ前に流れたインタビューで気になったことがあったそうで、「カミムラくんが『ニン』という言葉を使っていましたが……」とポツリ。お笑いにおける「ニン」とは、個性やキャラクターなどを表わす専門用語で、もともとは歌舞伎の世界で使われていた「仁（にん）＝役者らしさ」が転じて使われるようになったと言われています。

そんな言葉を引用したカミムラに対し、「ちょっと……古い芸人さんに憧れているのかなって（笑）。そればかり気になっちゃって、ちゃんとネタを観れていない」と明かします。さらには「あんなキングオブコントの大事なインタビューのところで『ニン』って……」と苦笑いを浮かべる有吉に、「（大事な場面で）言いたいんですよ。『ニン』とか、そういう言葉を」とフォローを入れる酒井でした。

