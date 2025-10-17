Mrs. GREEN APPLE「まだまだここから楽しみにしてて」ドームツアー「BABEL no TOH」に向けた現在の仕上がりを語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23：08頃〜）。

10月13日（月・祝）の放送では、10月8日に29歳の誕生日を迎えた若井の誕生日スペシャルを実施しました。

大森：今日の授業（放送）は、先日10月8日に29歳の誕生日を迎えました、Mrs. GREEN APPLEの最年少、若井滉斗先生の誕生日スペシャルをおこないます！

藤澤：いぇーーい!!

若井：……嬉しいけど、毎年このミセスLOCKS!の授業、ちょっとやばいじゃん？ 誕生日回。

藤澤：いつもだと年表を書いたりしてますよね！

大森：でも若井さん、（手元に）台本あるでしょ？ 我々とは準備されている台本が違いますから！

若井：……なにが？

大森：若井さんが読んでる台本と、我々が今読んでる台本は違いますから！

若井：どういうこと……？

大森：今日はスペシャルな回にしていきたいなと思います！

若井：えっ、こわ！ なに!?

藤澤：若井先生!!

若井：はい……！

藤澤：なぜか毎年、若井先生の誕生日回になると、主役のはずの本人の負担が多いということで我々も反省しました！ 今回はミセスLOCKS!の職員（※番組スタッフ）とも話しまして、生徒から届いたお祝いメッセージを紹介していくという、シンプルな授業をすることにしました！

若井：いや、同じじゃねぇかよっっ!!!

大森・藤澤：（笑）。

若井：なんだよ、ドキドキさせやがって（笑）。

大森：ちょっと高度なボケをしてみて、いつオチがつくかなぁ、っていう（笑）。

若井：今、俺めっちゃ不安な顔してたよ!? 何がくるんだろう？って思って（笑）。

大森：どう？ このハードルがぐーーーって上がって準備したのに、シンプル回っていうのは！

若井：いや、全く予想してなかった！

大森：逆にね（笑）。

若井：でも、シンプルが一番むずいんだから!!（眉が下がる）

大森：不安な顔すんのやめて（笑）？

――ここで、リスナーからのメッセージを紹介。

＜リスナーからのメッセージ＞

若井先生お誕生日おめでとうございます！ 私は、若井先生のYouTube動画「【本家】若井滉斗ライラック弾いてみた」を観て、「これを弾きたい！」と思ったのがきっかけで、1年半ほど前からギターを練習しています。

私はこれまで、あまり何かに夢中になって打ち込んだりすることがなかったのですが、若井先生のおかげで、それを見つけることができました。本当にありがとうございます！ 5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」で聴く若井先生のギターも楽しみにしています!!（14歳 女の子）

＜ミセスからのメッセージ＞

大森：「“BABEL no TOH”」は、10月25日（土）に愛知からスタートですからね！ 若井さん、どうですか？嬉しいですね！

若井：めちゃくちゃ嬉しい！ 僕の「ライラック」を…

大森：すごいなぁ。

若井：えっ？

大森：すごいなぁ。

若井：今、僕が喋ろうとしてたのに、ずっと「すごいなぁ」って（笑）。

藤澤：ナチュラルに言った（笑）？

大森：俺がびっくりしちゃった（笑）。

――ここで職員がメモを差し込む（「BABEL～」に向けて、今どうですか？）

大森：どうですか、若井さん！ ギターのほどは。

若井：（この収録時点では）まだ（リハーサルが）始まったばっかりだから、まだいけるな！っていう。まだまだここから楽しみにしててよ、っていう感じだね！

藤澤：ここからさらに仕上げていくと！

大森：楽しみです！

