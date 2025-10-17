日本ハムがソフトバンクに6対0で完封勝利

先発投手：日本ハムは伊藤大海が8回無失点（5安打11奪三振）の好投、ソフトバンクの上沢直之は6回2/3を5失点で敗戦投手 得点経過：1回表：日本ハムが1点を先制 4回表：日本ハムが1点を追加 7回表：日本ハムが4点を追加 注目選手：ソフトバンクの柳町達が3安打、日本ハムのＦ・レイエスが1本塁打2得点、山縣秀が1本塁打の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 143 85 54 4 .612 -
2 DeNA 143 71 66 6 .518 13
3 巨人 143 70 69 4 .504 15
4 中日 143 63 78 2 .447 23
5 広島 143 59 79 5 .428 25.5
6 ヤクルト 143 57 79 7 .419 26.5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 143 87 52 4 .626 -
2 日本ハム 143 83 57 3 .593 4.5
3 オリックス 143 74 66 3 .529 13.5
4 楽天 143 67 74 2 .475 21
5 西武 143 63 77 3 .450 24.5
6 ロッテ 143 56 84 3 .400 31.5