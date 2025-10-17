日本ハムがソフトバンクに6対0で完封勝利
先発投手：日本ハムは伊藤大海が8回無失点（5安打11奪三振）の好投、ソフトバンクの上沢直之は6回2/3を5失点で敗戦投手 得点経過：1回表：日本ハムが1点を先制 4回表：日本ハムが1点を追加 7回表：日本ハムが4点を追加 注目選手：ソフトバンクの柳町達が3安打、日本ハムのＦ・レイエスが1本塁打2得点、山縣秀が1本塁打の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|143
|85
|54
|4
|.612
|-
|2
|DeNA
|143
|71
|66
|6
|.518
|13
|3
|巨人
|143
|70
|69
|4
|.504
|15
|4
|中日
|143
|63
|78
|2
|.447
|23
|5
|広島
|143
|59
|79
|5
|.428
|25.5
|6
|ヤクルト
|143
|57
|79
|7
|.419
|26.5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|143
|87
|52
|4
|.626
|-
|2
|日本ハム
|143
|83
|57
|3
|.593
|4.5
|3
|オリックス
|143
|74
|66
|3
|.529
|13.5
|4
|楽天
|143
|67
|74
|2
|.475
|21
|5
|西武
|143
|63
|77
|3
|.450
|24.5
|6
|ロッテ
|143
|56
|84
|3
|.400
|31.5