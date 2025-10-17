メジャーリーグ 最新情報

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦、ドジャース先発は投手復帰2シーズン目の大谷翔平が務める。対するブルワーズ打線は今シリーズでわずか3得点に抑えられ、得点力の高さは影を潜めている。今回は、ブルワーズ打線を封じるための注目ポイントを見ていく。（文・八木遊）





ナ・リーグの優勝決定シリーズ（以下、NLCS）は、ドジャースが第1戦から3連勝。一気に王手をかけて、18日（日本時間）に第4戦を迎える。



勝てば2年連続のワールドシリーズ進出が決まる一戦で、ドジャースの先発マウンドに上がるのは、2シーズンぶりに投手復帰を果たした大谷翔平。前回の登板から中12日とたっぷりの間隔を空けて、ポストシーズンで自身2度目の先発を務める。







大谷と対峙するブルワーズ打線は、レギュラーシーズンでドジャースに次ぐナ・リーグ2位の得点力を誇った。カブスとの地区シリーズは、5試合合計22得点を叩き出したが、ドジャースとのNLCS3試合は合計わずか3得点と貧打にあえいでいる。



圧巻の投球を続けるドジャースの先発投手や“新守護神”佐々木朗希の奮闘ももちろんあるが、3試合で記録した安打数は7本のみ。得点圏時は8打数1安打と、その貧打ぶりはまさに深刻そのもの。シーズン終盤にかけて調子を上げた大谷なら無双投球を見せてくれるだろう。



その大谷の今季投手成績を分析しても、ブルワーズ打線を牛耳る可能性がかなり高いことが分かる。



NLCS第4戦の会場は、ドジャースの本拠地ドジャースタジアム。今季の大谷はホームで防御率1.71をマークし、敵地での3.81に比べる、地元で支配的な投球をしていたことがわかる。



ポストシーズン初登板となった地区シリーズのフィリーズ戦は敵地シチズンズ・バンク・パークで行われ、6回3失点だった。今回はホーム開催で、熱烈なドジャースファンの声援も味方に圧巻のパフォーマンスを見せてくれるはずだ。



それでも眠れるブルワーズ打線が、いつ目を覚ましてもおかしくない。大谷が粘り強さが信条のブルワーズ打線を抑え込むためには2つのポイントある。

















鍵は「初球攻め」と「右打者対応」



1つ目が右打者に対する投球だ。



今季の大谷の左右打者別成績には、顕著な差が出ている。左打者には、被打率.179、被OPS.422とほぼ完璧な投球を見せているのに対して、右打者には被打率.265、被OPS.693。打率は1割近くも高く、今季の被本塁打3本も全て右打者に打たれたものである。







そして、2つ目のポイントが打席内の2球目までの攻め方だ。今季の大谷の初球被打率は.588（17打数10安打）と、とにかくよく打たれている。また2球目（カウント1-0＆0-1時）の被打率も.481（27打数13安打）で、2球目 までに勝負が済んだ時は相手打者に軍配が上がることが多かった。



一方で、3球以上投じた時は、大谷の被打率は.205まで大幅良化。不振のブルワーズ打線といえども、大谷とすれば勝負を急がず、打者一人一人を丁寧に仕留めて行きたいところだろう。



投手・大谷はドジャースをワールドシリーズに導くことができるか。注目の一戦は日本時間18日9時38分に開始予定だ。













【動画】大谷がPS初盗塁、カメラから見た映像がこちら！

MLBの公式Xより











Incoming Shohei Ohtani!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】