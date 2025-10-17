メジャーリーグ 最新情報

今季の佐々木朗希は、先発としての苦しみとリリーフでの輝きを同時に経験したシーズンだった。開幕から6月の故障離脱までは防御率4点台、内容指標はいずれも低迷。

しかし故障からの回復、ドジャースマイナーでの改造を経て、ポストシーズンではリリーフとして圧倒的なピッチングを披露している。その姿から「本格的なリリーフ転向」を求める声も高まりつつあるが、果たしてそれは最適解なのか。今回は、佐々木朗希の課題、リリーフ適正についてフォーカスした（文:Eli）

先発・佐々木朗希の課題は…？

[caption id="attachment_235130" align="aligncenter" width="530"] ドジャースの佐々木朗希（写真：Getty Images）[/caption]

今季の佐々木朗希は、シーズン序盤から肩の故障で離脱する6月後半まで先発として登板を重ねた。結果は34.1回、防御率4.72。一見すると平均的な数字に見えるが、指標を掘り下げると深刻な問題が浮かぶ。

FIPは6.19、xERAは6.36といずれも6点台。奪三振率（K%）は15.6％でメジャー18位のワースト、四球率（BB%）は14.3％でワースト1位という惨状だった。

根本的な課題は2点ある。第一に、フォーシームの質だ。加入当初は「先発でも平均100マイル（約160キロ）」と期待されたが、開幕戦では平均98.0マイル（約157キロ）だった球速が登板を重ねるごとに低下し、離脱直前には94.9マイル（約152キロ）にまで落ちた。

さらに回転数も低く、縦変化は平均より小さい14.3インチにとどまった（通常のオーバースローなら16〜17インチが標準）。その結果、フォーシームの空振り率（SwStr%）はわずか5.8％とメジャーワースト級。主力球として機能していなかった。

第二に、球種の少なさである。フォーシーム、スプリット、スライダーの3球種で勝負していたが、現代MLBで3球種投手が通用するには、全ての球種が高水準であることが前提だ。ジェイコブ・デグロム級の球質と制御力が求められる。

だが佐々木は、フォーシームが通用せず、速球が打者に見切られるためスプリットも効果を発揮できず、スライダーは右打者専用という偏った構成だった。

来季以降も先発を続けるなら、フォーシームの改善や球種の拡充といった大幅なリニューアルが不可欠だ。それが出来なければ2025シーズンの二の舞となるだけだ。

リリーフ・佐々木朗希

[caption id="attachment_235129" align="aligncenter" width="1071"] リリーフ佐々木朗希[/caption]

一方、ポストシーズンではリリーフとして起用され、NLDS終了時点で17打者に対して60球、無失点、被安打1、奪三振5という完璧な内容を見せた。

早く収束する空振り率は20.0％と高水準で、今季リリーバー換算ではメイソン・ミラーに次ぐメジャー3位相当の数値だ。

ただし、球質そのものが劇的に改善したわけではない。球速はリリーフ起用により100マイル（約160キロ）前後まで戻ったが、スピン量や変化量は故障前とほぼ同水準。依然として「球速頼み」の傾向が強い。

リリーバーに求められるもの

[caption id="attachment_235127" align="aligncenter" width="1197"] クローザーの球種比較[/caption]

もし今後、佐々木がクローザーを目指すなら、フォーシームの脆弱性は致命的だ。

リーグを代表するリリーバーの共通点は、例外なく「優れた速球系」を持っていることにある。9回固定のクローザーには制球力と左右問わず抑える力が求められ、その基盤となるのが高品質な速球だ。

Stuff+（球速・スピン量・変化量・リリース特性などから評価する指標）を見ると、今季FIP上位13人のリリーバーのうち速球系が平均以下だったのは、レッドソックスのギャレット・ウィットロックのみ。

他の投手はフォーシーム、シンカー、カッターといった得意の速球系をしっかり持っている。

一方の佐々木は、スプリットこそStuff+117と超優秀だが、速球系はリリーフ起用時で平均98マイルながらStuff+は100に届かない。

シアトル・マリナーズのアンドレス・ムニョスのように変化球比率50％超で勝負するスタイルもあるが、佐々木のナックルスプリットは制球が難しく、現実的とは言い難い。

つまり、この速球系の弱点を克服しない限り、トップクローザーへの道は開けない。

結局先発がベスト…？

結論から言えば、佐々木朗希が歩むべき道は先発の継続だろう。

リリーフ転向は一時的な成功こそ見られるが、先発と同じくらいのハードルが高い。また球質が劇的に変わらならば長期的には安定した結果を残しづらい。

23歳と若く時間があるため球種の拡張やフォーム改善による成長余地が大きいことを踏まえればより大きな価値を生める先発を目指すのが妥当と言える。

経済的な観点から見ても、先発の価値は依然として高い。健康リスクを抱えながらも、ジェイコブ・デグロムやマックス・シャーザー、ジャスティン・バーランダーといった先発投手たちは記録的な年俸を勝ち取ってきた。

フアン・ソトやブラディミール・ゲレーロJr.のような打者型の10年単位大型契約こそ難しくても、「高年俸＝先発投手」という市場構造は変わらない。

つまり、どちらの道にも障壁はあるが、より高いリターンと成長余地があるのは先発。

佐々木朗希がメジャーの頂点に近づくには、リスクを恐れず先発としての完成を目指すことが、最も合理的な選択だ。

[caption id="attachment_235128" align="aligncenter" width="759"] メジャーリーガーの年俸ランキング[/caption]

