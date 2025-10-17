「Scramble Fes 2025」タイムテーブル公開、ヘッドライナーはBREIMEN

2025年11月16日（日）にSpotify O-EASTにて開催される「Scramble Fes 2025」のタイムテーブルが公開された。
「ツタロック」と「ライブナタリー」が初のコラボレーションし、”渋谷”という街で新たな音楽シーンが誕生するイベントを目指す新生「Scramble Fes」。
イベントのメインステージとなるMASSIVE STAGEには泉大智、Dos Monos、MONO NO AWARE、ヘッドライナーのBREIMENが出演。新進気鋭なアーティストが出演するCOSMIC STAGEにはaldo van eyck、HOME、S.A.R.の3組が出演する。
10月19日（日）10:00よりイープラス、ローソンチケット、チケットぴあにて一般販売が開始となる。
＜ライブ情報＞
Scramble Fes 2025
2025年11月16日（日）東京都 Spotify O-EAST
出演：BREIMEN（ヘッドライナー）、aldo van eyck、Dos Monos、HOME、泉大智、MONO NO AWARE 、S.A.R.
時間：14:00開場 / 14:30開演 / 20:40頃終演
料金：前売 6,000円（全自由・入場整理番号付・ドリンク別・税込）
主催・企画：CEミュージッククリエイティブ株式会社 / 株式会社ナターシャ
制作：ライブマスターズ株式会社
協力：Rolling Stone Japan
お問い合わせ：Spotify O-EAST（03-5458-4681）
イベント公式サイト
チケット販売スケジュール
一般販売（先着）
受付期間：10月19日（日）10:00～11月15日（土）23:59
専用URL：
〈イープラス〉https://eplus.jp/scramblefes2025/
〈ローソンチケット〉https://l-tike.com/scramblefes2025/
〈チケットぴあ〉https://w.pia.jp/t/scramblefes2025/
▼オーディション詳細
オープニングアクト出演をかけたEggsオーディション開催中！
インディーズおよび新人アーティストの音楽活動支援を行う"Eggs Pass"にて、オーディションへのエントリーを10月26日（日）23:59まで受付中。
グランプリバンドにはオープニングアクトとして出演いただきます。詳しくはオーディションページをご参照ください。
エントリー期間：10月26日（日）23:59まで
※2025年10月26日（日）23:59までにEggs Passにアカウント登録があるアーティストが対象です。
※既にEggs Passにアカウント登録があり、配信中のアーティストも対象です。
「Scramble Fes 2025」オーディションページ https://eggs.mu/music/project/scramblefes2025