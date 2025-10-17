「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。ドラフト会議はチーム編成を強固にする上で重要な役割を果たし、その戦略は来季以降の戦力に大きな影響を与えることになる。そこで今回は、埼玉西武ライオンズが獲得を狙いたい今秋のドラフト候補を紹介したい。

櫻井頼之介（さくらいよりのすけ）

[caption id="attachment_233503" align="alignnone" width="530"] 東北福祉大の櫻井頼之介（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：175cm／68kg

・生年月日：2003年7月21日

・経歴：聖カタリナ学園高 - 東北福祉大

東北福祉大の大黒柱として活躍する櫻井頼之介。ドラフト上位候補と言える存在であり、埼玉西武ライオンズが指名に動く可能性も十分ありそうだ。

愛媛の聖カタリナ学園高では、3年春に選抜甲子園を経験。卒業後は東北福祉大に進学し、1年時から登板機会を獲得していた。

力強いストレートと変化球を武器に活躍し、今春のリーグ戦でMVPを受賞。また、大学選手権でもフル回転の活躍を見せ、決勝の福井工業大戦では9回1失点完投の投球を披露した。

大学日本代表にも選出され、日米大学野球にも出場。完成度の高い投球術で打者を翻弄し、日本の優勝に大きく貢献した。

西武の投手陣を巡っては、今井達也がポスティングシステムでメジャーに挑戦。また、髙橋光成の動向も不確実性が高い。

投手陣の大きな戦力ダウンも想定し、櫻井の指名も不思議ではない。

山城京平（やましろきょうへい）

[caption id="attachment_234785" align="alignnone" width="530"] 亜細亜大の山城京平（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：174cm／71kg

・生年月日：2003年9月20日

・経歴：興南高 - 亜細亜大

本格派左腕との評価が高い亜細亜大の山城京平も、ドラフト指名候補の1人である。

山城は沖縄の興南高でプレーし、卒業後は亜細亜大に入学。1年春のリーグ戦の開幕試合でマウンドに上がったが、リーグ戦での初勝利は3年秋だった。

山城の代名詞とも言えるのが、トルネード投法。4年春のリーグ戦では7試合登板で防御率1.39をマークし、最優秀防御率のタイトルを獲得した。

大学日本代表を経験して迎えた今秋のリーグ戦では、9月の試合で苦しい投球も見られたが、徐々に復調の気配を見せている。課題とされているコントロールがどこまで改善されるのかによって、指名順位も変わるだろう。

先発投手の頭数はいくらいてもいいだけに、山城の上位指名も十分に考えられる。武内夏暉に続くサウスポーとして、埼玉西武ライオンズは指名するだろうか。

新井唯斗（あらいゆいと）

・投打：右投左打

・身長／体重：183cm／77kg

・生年月日：2007年11月11日

・所属：八王子学園八王子高

強肩強打の内野手として注目を集める、八王子学園八王子高の新井唯斗。埼玉西武ライオンズの内野事情を考慮すると、獲得に動いても不思議ではない。

八王子学園八王子高に入学後、1年夏にレギュラーを獲得。ただ、当時は外野手としてプレーしていた。

その後は遊撃手へ転向し、3年春は失策が目立ったものの、高い適応能力を発揮。スケールの大きさもスカウトからの評価が高い。

今夏の西東京大会では打率.333（24打数8安打）の好成績を収めた。西武には源田壮亮、外崎修汰といった実力者がいるが、今季は力を発揮できなかっただけに、育成に力を入れる必要もあるだろう。

また、八王子学園八王子高のOBには、西武に所属する羽田慎之介がいる。ただ、同校の歴史上、野手でプロ入りした選手はいない。

新たな歴史をつくる1人として、新井の動向に注目が集まる。

立石正広（たていしまさひろ）

[caption id="attachment_233501" align="alignnone" width="530"] 創価大の立石正広（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：2003年11月1日

・経歴：高川学園高 - 創価大

早くもドラフト1位指名を公表されるほど、能力を高く評価されているのが創価大の立石正広である。

山口の高川学園高では夏の甲子園でホームランを放ち、長打力を発揮。卒業後は創価大に進学した。

すると、2年春のリーグ戦では5本塁打をマーク。シーズン最多記録を樹立しただけでなく、三冠王にも輝いた。

さらに2年秋も勢いが止まらず、首位打者（.394）を獲得。大学球界屈指の打者として名を馳せ、今春のリーグ戦ではMVPに輝いた。

大学日本代表の経験もあり、以前からドラフト上位候補と呼ばれていた立石。12球団最速で広島東洋カープが1位指名を公言したように、指名重複は必至と考えられる。

将来の主砲として期待された渡部健人が戦力外になるなど、日本人野手の長距離砲が不足している埼玉西武ライオンズ。未来の主軸を担う選手として、立石の1位指名があるのか目が離せない。

谷端将伍（たにはたしょうご）

[caption id="attachment_234516" align="alignnone" width="530"] 日本大の谷端将伍（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／78kg

・生年月日：2004年3月17日

・経歴：星稜高 - 日本大

バットコントロールの高さが評価されている、日本大の谷端将伍。一発を打つパンチ力もあり、ドラフト候補と称される1人だ。

高校時代は石川の名門・星稜高でプレー。甲子園出場は叶わなかったが、進学先の日本大で大きく成長を遂げる。

1年春にリーグ戦デビューを飾り、大学3年時に本格ブレイク。同年春・秋のリーグ戦では、連続で首位打者に輝くバッティングを披露した。また、2打席連続アーチを放つ試合もあり、長打力も光っていた。

今秋は2部で戦うことになった日本大だが、谷端は9月の東農大との試合でサイクルヒットを達成。多くのスカウトが視察に訪れる中、持ち味を存分に発揮した。

現在は全般的に投高打低と言われる中、確実性と長打力を兼ね備えた谷端は、間違いなく指名候補の1人と言える。

特に野手陣の奮起が求められる埼玉西武ライオンズには、うってつけの存在になり得る選手だ。

小島大河（こじまたいが）

[caption id="attachment_233500" align="alignnone" width="530"] 明治大の小島大河（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：179cm／83kg

・生年月日：2003年10月27日

・経歴：東海大相模高 - 明治大

日米大学野球で確かな成績を残した明治大の小島大河は、「打てる捕手」としての期待が高まっている選手だ。

東海大相模高では、3年春に甲子園出場を経験。同大会では全5試合に「3番・捕手」でスタメン出場し、決勝ではサヨナラ打を放つなど優勝に貢献した。

卒業後は明治大に進学し、2年春に正捕手を掴み取った小島。ベストナインに加え、大学選手権で敢闘賞を獲得するなど、チームの顔と言える存在になった。

また、今年7月の日米大学野球は5試合すべてに出場。指名打者として出場し、打率.353（17打数6安打）の成績をマークした。

非凡なバッティングセンスを発揮し、全勝優勝の立役者となった。ただ、守備面においては課題もあると指摘されている。

今季の埼玉西武ライオンズの捕手陣を見ると、古賀悠斗がキャリアハイの112試合に出場している。ただ、打率.228と満足のいく成績ではなかった。

チームの育成方針によるが、小島を捕手として育てたい思惑があるかもしれない。

【了】