大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ポストシーズンでの不振に苦しんでいる。しかし、16日（日本時間17日）のミルウォーキー・ブルワーズ戦では初回に三塁打を放ったことに加え、デーブ・ロバーツ監督は復調の気配を感じているようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のジャクソン・ロバーツ記者が言及した。

ブルワーズとの第2戦で大谷は終盤に適時打を放ったものの、シリーズ最初の2試合で7打数1安打、さらにそれまでのポストシーズンで25打数で2安打という不振が続いている。今季55本の本塁打を放ち、4度目のMVP受賞が確実視される大谷にとって、極めてタイミングの悪い不振だ。

ロバーツ監督は大谷について「彼が出塁し、ムーキーベッツ内野手に打点の機会を与えている。それだけでも貢献だ。ミルウォーキーでの最初の2試合の打席は素晴らしい内容だった。私が見たかったものがそこにあり、今後に期待している」と語った。

苦戦している大谷についてロバーツ氏は「相手球団にできるのは、大谷が打席に立つたびに最高の投球を続け、打ち込まれないことを祈るだけだ。しかし、世界最高の選手は必ずスランプから脱する。大谷が相手を打ち崩さない保証などどこにもない」と言及した。

