パナソニック「ストラーダ」を実際に触ってみた！来場者のリアルな感想をレポート｜モーターキャンプエキスポ2025｜

モーターキャンプエキスポ2025

開催日：2025年9月27日（土）～28日（日）

会場：大阪府・万博記念公園お祭り広場

毎年恒例となったアウトドアビークル、キャンピングカー、アウトドアギアが集まる体感イベント。キッチンカーが集まるグルメゾーンや子供向けの楽しいアクティビティもあり、ファミリーでの来場も多い。

●右側に有機ELディスプレイ搭載のフラッグシップモデル「CN-F1X10C1D」、左側にHD液晶ディスプレイモデルの「CN-F1D9C1D」を展示。どちらも簡単にネット動画が視聴でき、来場者から大変好評だった

有機ELで高精細かつ乱反射の少ない

10V型のフラッグシップモデル

ストラーダ CN-F1X10C1D

●日中でも見やすく高精細な、有機ELディスプレイ採用の大画面カーナビ。スマホをWi-Fi接続するだけで、テザリング機能を使って直接本体ブラウザでネット動画が視聴できる

高精細なHD液晶ディスプレイを搭載

高コスパな9V型大画面カーナビ

ストラーダ CN-F1D9C1D

●ネット動画の視聴やカーナビ機能など、基本性能はフラッグシップモデルと同等のままディスプレイを9V型HD液晶にしたモデル。必要十分な大画面で高機能が楽しめる

クルマ時間をもっと楽しめる「ストラーダ」の出張体験会を実施

2025年9月27日（土）と28日（日）の2日間、大阪府・万博記念公園お祭り広場にて「モーターキャンプエキスポ2025」が開催された。

このイベントはキャンピングカーやアウトドアがテーマで、クルマ旅を支える重要アイテムとしてパナソニック製のカーナビ「ストラーダ」が特別協賛。最新モデルを会場に持ち込み、来場者に向けて体感イベントを実施した。

パナソニックブースに用意されたのは、有機ELディスプレイを搭載するフラッグシップモデルの「CN-F1X10C1D」と、HD液晶ディスプレイモデルの「CN-F1D9C1D」の2機種。どちらもフローティング構造を採用する大画面ディスプレイが見やすく、2DINの取り付けスペースさえあれば540車種以上に装着できる汎用性の高いモデルだ。

この新型ストラーダで最大の進化といえるのが、ネット動画との親和性の向上。今や動画の視聴はブルーレイやDVDなどのディスクからYouTubeやサブスクといったネット動画が主流になっており、そのニーズに応えて簡単に見られるようになっている。これまでもスマホの動画をミラーリングすることで視聴は可能だったが、有線で接続したりスマホアプリとカーナビ本体の入力設定の操作が必要だったりと、いろいろ面倒な手順があった。

それが新型ストラーダでは、スマホをWi-Fi接続するだけでカーナビ本体にて動画視聴が可能に！ YouTubeやPrime Video、TVerなど（2025年10月現在）がダイレクトに視聴できるのだ。ネット動画の視聴にはスマホのテザリング機能を利用するが、その点は通信量無制限契約であれば問題はナシ。

前モデルから採用する「レコーダーリンク」機能も健在で、自宅のレコーダーをリモートで視聴できるのもかなり便利といえる。例えば、録りためた番組やCS／BSなどの衛星放送（一部不可）、遠隔地でも自宅チューナーの番組が見られるので、お気に入りのローカル番組やスポーツ中継も携帯の電波さえつながればリアルタイムで視聴することができる。地デジ電波の入らないキャンプ場でも、エンタメ機能が満喫できるのだ。

スマホとカーナビの連携を重視する人は、Apple CarPlayやAndroid Autoともワイヤレス接続できるので安心。使い慣れたアプリがナビ画面で操作でき、音声操作にも対応してくれる。

新型ストラーダの英断として注目したいのが、ブルーレイやDVD/CDのドライブを廃止したこと。今や使う頻度の少ないドライブユニットを省くことで大幅なコストダウンに成功！ スペースが空いた分はオーディオ回路の設計にこだわり、さらなる高音質化を図っているのだ。

基本となるナビゲーション性能に優れているばかりか、車内のエンタメ機能が進化した新型ストラーダは、自宅リビングでそのままお出かけするような快適空間を演出してくれる。

●子供たちにとって、好きなアニメが簡単に見られるのはかなり好評！ スマホの小さな画面ではなく、10V型（9V型）大画面と迫力サウンドでドライブが楽しくなりそうだ

●カーナビ体験とウェブによる「タッチ＆トライ」アンケートへの協力でガラポン抽選を実施。ハズレなしでストラーダオリジナルグッズがプレゼントされた

●ガラポン抽選の1等は保冷トートバッグ、2等はマグカップ（アルミボトル）、3等はエコバッグが用意されていた。結構な頻度で上位当選の鐘が鳴り響いていたぞ

来場者インタビュー

ストラーダの使用感をレポート！

仕事の待ち時間が楽しくなりそう

庄門 徹さん・まりこさん

仕事でプリウスやハイエースに乗っているという庄門さん。取引先との約束時間に合わせ、車内で30分以上待機することも多いとのこと。「まずは画面が大きくて綺麗なのがイイですね。検索の文字も見やすそう。車内での待機時間に、この大画面でYouTubeが見られるのはかなり魅力的。テレビを視聴して過ごす場合が多いのですが、退屈な待ち時間が有効に楽しめそうです」と興味津々。「じつはハイエースの純正ナビがもうダメで、クルマごと買い替えようか検討中なのです。このストラーダにすれば快適ですし、ナビだけ新調するのも新たな選択肢ですね。あるいは、新車をナビなしで購入し、ストラーダを後付けするのもイイかも!?」と、すっかり新型ストラーダのあるカーライフをイメージされていた。

中古車でも最新ナビで満足度アップ！

@rebel_Nv_tomoさん

最近、アウトドアを楽しむためにエブリイの中古車を購入したという@rebel_Nv_tomoさん。「見やすくて綺麗な大画面が、本当に使いやすいですね。購入したばかりのエブリイには社外品ナビが付いているのですが、画面は小さいし、まだ操作に慣れていないせいか使いにくくて……。ストラーダなら大画面でYouTubeなども楽しめるので、とても満足できそうです」と前向きなご意見。「軽自動車のインテリアは、やはりそれなりの質感ですよね。でも、カーナビが最新の大型ディスプレイモデルになると、一気にグレード感がアップしそうです。正直言って、欲しい！ あとで実勢価格を調べてみます」と、ストラーダ購入計画がスタートした様子だった。

泣いちゃう子供にはネット動画が魅力的

ゆうちゃろすさん・こうピーくん

クルマに乗って、家族でお出かけする機会が多いというゆうちゃろすさん。「旧モデルのシエンタに乗っていますが、年代的に純正ナビの画面が小さくて不満だったんです。ストラーダの大画面を見ると、ますます今の純正ナビに落胆しますね。前からカーナビの買い替えを検討中だったので、今回の体感イベントはとても参考になりました」と、来場したメリットを実感。「子供を乗せてドライブすると、どうしても泣いちゃうことがあるんですよ。古いDVDを何回も見せている状況なので、ネット動画が簡単に見られるのはありがたいですね。レコーダーリンク機能も便利ですし、子供が小さい今こそ、興味をそそるコンテンツが素早く見られるメリットは大きいです」と、切実なドライブ事情を語ってくれた。ストラーダの購入に向けて、あとは奥さまのオーケーサインを待つのみ！ ストレスフリーなドライブが楽しめるよう、これから説得するそうだ。

画面が大きくてきれいで使いやすい

コバさん

愛車のオデッセイでは純正ナビを使用中というコバさん。「画面が大きくてきれいで、使いやすいのがイイですね。操作や反応もスムーズですし、さすが最新のストラーダだと思いました」と高評価。エンタメ機能については「子供と出かける時は、退屈を紛らわせるためにスマホで直接ネット動画を見せたりしています。それがストラーダの大画面で見られるのは、かなり魅力的ですね」と、ネット動画の利便性を感じていた。カーナビとしては最新地図のスマホナビをよく使っているそうだが、ストラーダは購入して3年は無料で地図更新（※）できるのでご安心を！

