大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間17日、ミルウォーキー・ブルワーズとのナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に3-1で勝利した。3番手で登板したブレイク・トライネン投手の自信はさらに深まったかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

トライネンはレギュラーシーズン終盤から不安定な投球が続いていた中、14日のNLCS第1戦、1点リードの9回裏2死一、三塁から投入され火消しを成功させた。これもあってか、迎えた17日の試合も3-1と2点リードの中、7回表1死二塁とピンチが訪れた場面で登板した。

嫌なムードが漂う中、トライネンは代打で出てきたアイザック・コリンズ外野手を1球で二飛に打ち取ると、続くジャクソン・チョウリオ外野手も2球でカウント0-2に追い込んだ。3球目をファウルにされた後、チョウリオが右足負傷によりブレーク・パーキンス外野手に交代するという珍しい事態が起こったが、動じることなく空振り三振を奪った。

2戦連続でピンチを乗り切ったトライネンだが、同メディアによると14日の登板が本人にとっては大きかったようで、試合後に「これまでやってきた努力の甲斐あって、佐々木朗希投手が素晴らしい活躍を見せてくれた時にアウトを取れたことは、本当に大きな意味があった。かなり良い状態だと感じている」と語っていたとのこと。17日も結果を残せたことで、いよいよ復調モードに入ったかもしれない。

【関連記事】

【了】