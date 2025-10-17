「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。昨年は、明治大の宗山塁（現：楽天）に5球団、関西大の金丸夢斗（現：中日）に4球団と、大学生の逸材に1位指名が集中した。今年のドラフト会議はどのような展開になるか、注目が集まっている。ここでは、今年のドラフト1位候補と目される野手を紹介したい。

立石正広（たていしまさひろ）

[caption id="attachment_233501" align="aligncenter" width="530"] 創価大の立石正広（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：2003年11月1日

・所属：創価大

・ポジション：内野手

今年のドラフト最大の目玉選手であり、競合必至と目されているのが、創価大のスラッガー・立石正広だ。

高川学園高時代には、3年夏の甲子園に「4番・三塁」で出場し、初戦・小松大谷戦でバックスクリーンに本塁打を放った立石。創価大では1年春からリーグ戦に出場し、2年時から主軸に定着した。

3年時には大学日本代表に選出され、4番打者に君臨。さらに同秋の明治神宮大会では、打率.667（15打数10安打）、2本塁打、6打点と傑出した数字をマーク。早くからドラフト1位候補として注目を集めた。

今春のリーグ戦では、打率.400（40打数16安打）、5本塁打、16打点を記録。守備面では3年時まで一塁・三塁を主戦場としていたが、4年時から二塁に挑戦。

走攻守に渡り高いパフォーマンスを発揮しており、今秋は故障により出遅れたものの、スカウトからの評価は不変だ。

長距離砲は希少な存在となっており、今年のドラフト会議では複数球団の1位指名が予想されている。

