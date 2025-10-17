レアル・マドリードに所属するイングランド代表DFトレント・アレクサンダー・アーノルドに戦列復帰の目処が立ったようだ。16日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

リヴァプールの下部組織出身で、トップチームで公式戦通算354試合出場23ゴール92アシストという成績を残したアーノルドは、契約満了に伴い今夏にレアル・マドリードへフリー移籍。シャビ・アロンソ監督率いる新天地では開幕から5試合連続で出場機会を得ていたが、先月中旬に行われたマルセイユとのチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節で左ハムストリングを負傷し、現在に至るまで離脱を余儀なくされている。

当初は最大8週間の離脱が予想されていたアーノルドだが、順調に回復しており、リハビリプログラムも予定通り進んでいるとのこと。報道によると、受傷日から7週間後に行われるCLリーグフェーズ第4節に出場する可能性があるという。奇しくもこの試合は敵地『アンフィールド』でのリヴァプール戦。アーノルドにとっては古巣戦、そして慣れ親しんだスタジアムへの凱旋試合となる。

なお、レアル・マドリードは昨シーズンのCLリーグフェーズでも『アンフィールド』でリヴァプールと対戦。当時はアルネ・スロット監督の下で波に乗っていたリヴァプールがアルゼンチン代表MFアレクシス・マック・アリスターとオランダ代表FWコーディ・ガクポのゴールにより2－0で完勝した。アーノルドはこの試合でリヴァプールのベンチに座っていたものの、出番は与えられずにタイムアップの笛を聞いている。