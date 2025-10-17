NiziU 秋の大運動会開幕！ 波乱のチーム分け発表＆爆笑エール交換

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。10月13日（月）の授業（放送）では、メンバー全員が大集合！ スペシャル企画「秋の大運動会」をお届けしました。こもり校長：え〜ただいまより「NiziU LOCKS! 秋の大運動会」を開催いたしますー！全員：いぇ〜い！こもり校長：まずは開会宣言！NiziU先生、そしてアンジー教頭、よろしくお願いします！アンジー教頭：それじゃあ、みんないきますよ！ せーの……。全員：宣誓！RIKU & NINA & MAYUKA：我々！選手一同は……！MAKO & MIIHI & RIO：ケガなく、楽しく、そして全力で……！MAYA & RIMA & AYAKA：心おどる運動会を作り上げることを……誓います！全員：誓います！こもり校長：よし！それでは「NiziU LOCKS! 秋の大運動会」開幕です！まずチーム分けの発表です。今回、NiziU先生が9人組ということで、アンジー教頭を加えた10人を5対5のチームに分けて運動会をおこなっていきます！アンジー教頭：もう心はNiziU先生ですから！ 加入していますからね！今日このタイミングだけは！全員：……（シーン）。アンジー教頭：おっと、1人か!? 今日1人か!?こもり校長：みんな帰ったのか（笑）？ それではいきましょうか！ まずは赤組のメンバー。リーダーはMAKO先生！MAKO：はい！お願いします！こもり校長：そして、MAYA先生、MAYUKA先生、AYAKA先生、RIMA先生の5人です！赤組：お願いしますー！こもり校長：続いて白組。リーダーは……。アンジー教頭：私、アンジーです！こもり校長：そして、RIO先生、RIKU先生、MIIHI先生、NINA先生の5人です！こもり校長：これは皆さん的には納得のチーム？MAKO：すごく偏っていますね（笑）。アンジー教頭：なんか納得いってない感じだけど大丈夫ですか？RIO：でも運は強いと思います。こもり校長：なんか嫌だね、逆に運が良くないと言われる側は（笑）。運動できないはリカバリーができるけど、運が良くないはね……。NINA：人生を比べられている気分です（笑）。RIO：メンバー同士のバトルになると勝つメンバーが決まっていて、それが揃っているメンバーかも（笑）。MIIHI：MIIHIがいるんで！RIO：どちらかと言ったらMIIHIも運で勝ってくるメンバー。AYAKA：でもRIOとRIKUが組むとさ……。RIO：私とRIKUが組むとだいたい負けるんですよ（笑）。アンジー教頭：え？今同じチームだよ？RIO：勝ったことがないんです！こもり校長：こういうゲームみたいなものでも？RIO：デビューしてきて5年、色々なコンテンツとかでバトルはしてきたんですけど、RIKUとRIOは勝ったことがないです！こもり校長：じゃあ、ほぼ出来レースみたいな感じになるってこと？アンジー教頭：やめよう〜もう勝ちにいこう！ 打ち破りに行きましょう！こもり校長：じゃあ、チーム同士のエール交換にいこうか！ 運動会といえばエール交換じゃないですか？ まずはリーダー同士、全力でエールを届けてもらいたいと思います。MAKO：私、中学校のときに副団長をしていたんですよ。でもちょっと恥ずかしいです。こもり校長：家族同然のメンバーの前で全力でエールを届けるわけですから。それでは赤組リーダーのMAKO先生からお願いします！MAKO：白組のー！ 健闘を祈りー！ エールを送るー！ フレー！ フレー（笑）し、ろ、ぐ、み！ フレ〜、フレ〜（笑）し、ろ……ぐみ？ フレッ、フレッ、白組！白組：フレッ、フレッ、白組！MAKO：ワァ〜！（笑）。こもり校長：リコーダーの音を外したみたいな音が途中で入ってきたけど、これは届いていますよ！ それでは続いていきましょうか！ 白組リーダー、アンジーお願いします！アンジー教頭：赤組のー！ 健闘を祈りー！ エールを送るー！ フレー！ フレー！ あ、か、ぐ、み！ フレー！フレー！ あ、か、ぐ、み！赤組：フレッ、フレッ、赤組！白組：おぉ〜！こもり校長：これはお互いに交換できたんじゃないかなと思います。続いては英語でエール交換をお願いしたいと思います。それでは赤組からいきましょう！RIMA先生！RIMA：Let’s go！ team White！ Let’s go！赤組：Let’s go！ team White！ Let’s go！こもり校長：ということで盛り上がってまいりました。それでは白組いきましょう！ NINA先生！ お願いします！NINA：You got this bro! Let’s go！ Red team Let’s go！白組：Red team！NINA：笑こもり校長：これはいい交換会になっていますよ（笑）。じゃあ最後、韓国語でエールを届けていただきたいと思います。赤組、MAYA先生、お願いします！MAYA：다치지 마、아자아자 파이팅！（体に気をつけて、頑張ろう！）赤組：「아자아자 파이팅！（頑張ろう！）こもり校長：すご、いいですね〜！ じゃあラスト！ MIIHI先生お願いします！MIIHI：파이팅…、파이팅！ 파이팅！……終わり！こもり校長：福耳だね（笑）。これはイヤホンで何回も聞き返しちゃうエール交換だね！ 無事にエール交換も終わったということで、「NiziU LOCKS! 秋の大運動会」をスタートさせていきたいと思います。どんな種目が待ち受けているのかお楽しみに！ ここから代表してMAKO先生、生徒のみんなに意気込みを伝えちゃってちょうだい！MAKO：生徒のみなさん、全力で応援してください！ あと今週金曜日に新作のサードアルバム『New Emotio』から「▽EMOTION」（ラブエモーション）」が先行配信されるので、それに向けても盛り上げられるように、この運動会をしっかり頑張っていこうと思います！ よろしくお願いします！全員：お願いします！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info