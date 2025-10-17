今日の運勢は？★10月18日（土）12星座占いランキング！ 第1位は乙女座（おとめ座）！ 今日のあなたの順位は何位…!?

2025年10月18日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月18日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？興味のあることを積極的に取り入れていきましょう。あなたが得意なことに焦点を当てて、それをさらに磨いていくことで、あなたの可能性を広げて、才能を活かせる道が開けるでしょう。あなたの今まで成し遂げてきたことが、あなたに必要な答えに繋がっています。経験を通して得られる教訓について考えることで、幸福な人生を築く知恵を得られるでしょう。ご自身のアイディアに注目してください。思いついた事柄や、気づきはすぐにメモに残しましょう。ノートに書き留めておくことで、あなたのアイデアは整理されて、新たな発想のきっかけにもなるでしょう。やりたいことリストや夢リストを作りましょう。日々の生活の中での、ささいなやりたいことを書き出してみましょう。そして、それをひとつずつ達成させていくことで、望む未来を叶えられるでしょう。今日はご家族や友人、職場の方など、あなたをいつも支えてくれている方々に対して、感謝の気持ちを持って過ごしましょう。なにかしてもらうことがあれば、ありがとうの言葉で伝えましょう。忙しい中でも、意識的にご自身のためのゆったりした時間をつくりましょう。好きな音楽を聴いたり、読書をしたり、瞑想をする時間をつくることで、心身がリフレッシュされることでしょう。まわりの人たちがどんな認識を持っているのか、どんなことに興味関心があるのか、意識していくと良いでしょう。まわりの人たちを尊敬・尊重していくことで運気が上がっていきそうです。経済的な目標設定を明確にしていくと良い日です。今後どんな生活を送っていきたいのか、今やるべきことはなにか、収入源を増やすためのキャリアアップや、スキルアップについて考えるのも良いでしょう。あなたの心の拠り所となる場所を大切にしましょう。今日は、あなたが1番居心地が良いと感じる人たちと関わったり、心が落ち着く場所で過ごすことで、運気がUPしていくでしょう。静かな時間をつくり、深い呼吸をすることで心を落ち着かせ、あなたの内なる声に耳を傾けてみましょう。まわりの情報や刺激にばかり注意を向けるのではなく、ご自身の魂の声に気づいてあげましょう。あなたは美しく完璧で、豊かさを手にする価値のある人です。あなたの望む未来や、理想の状態を肯定的な言葉にして、何度も唱えることで、あなたの潜在意識は良い働きをしてくれるでしょう。お仕事と生活のバランスを考えましょう。プライベートな時間や趣味、家族との時間などを大切にしていくことで、お仕事でもあなたの本来の力が発揮され、良い流れがやってくるでしょう。これまで隠されていたものが表面化してきそうです。見えなかったものを解き放つ行いは自由をもたらし、前に進んでいく姿勢を助けるものとなります。過去から自由になるため、勇気を出して最初の一歩を踏み出しましょう。それができれば、愛をもってあなたを助けてくれる人たちがいることに気づくでしょう。隠されたものを明らかにするとき、あなたは自由になれるのです。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/