レギュラーシーズンが終了し、各選手の個人成績が確定した2025年のプロ野球。思うような成績を残せなかった選手がいる一方で、来季以降のブレイクを期待させる選手もいた。そこで今回は、来季以降のレギュラー定着が期待される読売ジャイアンツの選手を取り上げたい。

石塚裕惺

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／84kg

・生年月日：2006年4月6日

・経歴：花咲徳栄高

・ドラフト：2024年ドラフト1位

一軍でのプロ初ヒットもマークした石塚裕惺。ファームでは結果を残しており、来季のブレイクを予感させている。

埼玉の強豪、花咲徳栄高で1年秋からレギュラーを獲得。主軸としてチームを引っ張ると、高校最後の夏は甲子園に出場した。

結果的には1回戦敗退となったものの、高校通算26本塁打のパンチ力も相まって、スカウトから高く評価されていた。

高校日本代表も経験したのち、2024年ドラフト会議で読売ジャイアンツ、埼玉西武ライオンズが外れ1位で指名。巨人入団が決まったが、開幕前に左有鈎骨鈎を骨折し、出遅れる形となった。

5月に実戦復帰を果たすと、夏場以降は打撃が安定。ファームで常に打率3割をキープし続けると、9月23日の広島東洋カープ戦で、記念すべきプロ初ヒットを記録した。

ファームでは打率.327、3本塁打の成績で今季を終えた石塚。2026年はスタメン奪取を狙う1年になるだろう。

