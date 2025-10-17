「2025 JERA クライマックスシリーズ セ ファイナルステージ」第3戦（4戦先勝）、阪神タイガース対横浜DeNAベイスターズの試合が17日、阪神甲子園球場で開催。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。

日本シリーズ進出へ王手をかけている阪神は、プロ8年目の左腕・髙橋遥人が先発する。このまま足踏みすることなく、一気に決めたいところだ。

0勝3敗と追い込まれているDeNAは、今季9勝のアンソニー・ケイが先発。今季の阪神戦は8試合に先発し、防御率0.85と相性抜群だ。2年連続日本一へ、望みをつなぐことはできるのか。

試合は、18時00分プレイボール予定となっている。

先攻：横浜DeNAベイスターズ

1番(右) 蝦名達夫

2番(中) 桑原将志

3番(左) 佐野恵太

4番(三) 筒香嘉智

5番(一) 牧秀悟

6番(捕) 山本祐大

7番(二) 林琢真

8番(遊) 石上泰輝

9番(投) アンソニー・ケイ

後攻：阪神タイガース

1番(中) 近本光司

2番(二) 中野拓夢

3番(右) 森下翔太

4番(三) 佐藤輝明

5番(一) 大山悠輔

6番(左) 前川右京

7番(遊) 木浪聖也

8番(捕) 坂本誠志郎

9番(投) 髙橋遥人

【了】