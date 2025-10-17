世界的な経済誌として知られる『フォーブス』は16日、2025年のサッカー界の長者番付を発表した。

トップに輝いたのは言わずと知れたサッカー界の“レジェンド”であるポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド。『フォーブス』によると、所属するアル・ナスルから2億3000万ドル（約344億円）の給与を得ているほか、パートナー企業からピッチ外で受け取っている金額は5000万ドル（約75億円）に上るとのこと。税金および代理人手数料控除前の総収入は2億8000万ドル（約419億円）となり、“サッカー界で最も稼ぐ選手”の称号を手にした。

C・ロナウドが『フォーブス』のサッカー界長者番付で1位になったのはここ10年で6度目とのこと。1990年以降の調査で今回のC・ロナウドの総収入額を上回った現役アスリートは、無敗で5階級制覇の偉業を成し遂げた元ボクサーのフロイド・メイウェザー氏のみだという。

2位は長年C・ロナウドとともにサッカー界を牽引してきたアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）で1億3000万ドル（約194億円）。3位以下には元フランス代表FWカリム・ベンゼマ（アル・イテハド）や同国代表FWキリアン・エンバペ（レアル・マドリード）、ノルウェー代表FWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）らが名を連ねている。スペイン代表FWラミン・ヤマル（バルセロナ）は18歳にしてトップ10入りを果たした。

『フォーブス』が発表したサッカー界長者番付のトップ10は以下の通り。

1位 クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル） 2億8000万ドル（約419億円）

2位 リオネル・メッシ（インテル・マイアミ） 1億3000万ドル（約194億円）

3位 カリム・ベンゼマ（アル・イテハド） 1億400万ドル（約155億円）

4位 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード） 9500万ドル（約142億円）

5位 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ） 8000万ドル（約120億円）

6位 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード） 6000万ドル（約90億円）

7位 モハメド・サラー（リヴァプール） 5500万ドル（約82億円）

8位 サディオ・マネ（アル・ナスル） 5400万ドル（約81億円）

9位 ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード） 4400万ドル（約66億円）

10位 ラミン・ヤマル（バルセロナ） 4300万ドル（約64億円）