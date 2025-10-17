「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ」第3戦（4戦先勝）、福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズの試合が17日、みずほPayPayドームで開催。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。
ソフトバンクの先発マウンドを託されたのは、移籍1年目の上沢直之。今季12勝を挙げた実力を発揮し、チームを日本シリーズ進出に導きたい。
崖っぷちの日本ハムは、エースの伊藤大海が先発する。2年連続最多勝に輝いた右腕は、チームの窮地を救う投球を見せられるか。
試合は、18時00分プレイボール予定となっている。
先攻：北海道日本ハムファイターズ
1番(左)水谷瞬
2番(捕)田宮裕涼
3番(指)フランミル・レイエス
4番(三)郡司裕也
5番(一)清宮幸太郎
6番(右)万波中正
6番(遊)山縣秀
8番(二)水野達稀
9番(中)五十幡亮太
（投）伊藤大海
後攻：福岡ソフトバンクホークス
1番(指)柳田悠岐
2番(遊)川瀬晃
3番(三)栗原陵矢
4番(一)山川穂高
5番(左)柳町達
6番(右)牧原大成
7番(二)野村勇
8番(捕)海野隆司
9番(中)周東 佑京
（投）上沢直之
【了】