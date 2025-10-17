「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ」第3戦（4戦先勝）、福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズの試合が17日、みずほPayPayドームで開催。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。

ソフトバンクの先発マウンドを託されたのは、移籍1年目の上沢直之。今季12勝を挙げた実力を発揮し、チームを日本シリーズ進出に導きたい。

崖っぷちの日本ハムは、エースの伊藤大海が先発する。2年連続最多勝に輝いた右腕は、チームの窮地を救う投球を見せられるか。

試合は、18時00分プレイボール予定となっている。

先攻：北海道日本ハムファイターズ

1番(左)水谷瞬

2番(捕)田宮裕涼

3番(指)フランミル・レイエス

4番(三)郡司裕也

5番(一)清宮幸太郎

6番(右)万波中正

6番(遊)山縣秀

8番(二)水野達稀

9番(中)五十幡亮太

（投）伊藤大海

後攻：福岡ソフトバンクホークス

1番(指)柳田悠岐

2番(遊)川瀬晃

3番(三)栗原陵矢

4番(一)山川穂高

5番(左)柳町達

6番(右)牧原大成

7番(二)野村勇

8番(捕)海野隆司

9番(中)周東 佑京

（投）上沢直之

