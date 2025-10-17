ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#7が、きょう17日(22:00〜)に配信される。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット

    『ダマってられない女たち season2』場面カット

マダム信子(73)の終活に密着

番組では、かつて一世を風靡した「マダムブリュレ」の生みの親、マダム信子(73)の終活に密着。昨年、終活のために長年住んだ豪邸を売却したと語る彼女だが、一方で高級住宅地に数億円をかけた新居を建設中であることを明かす。31年間連れ添った19歳年下の夫へ「2人でやってきたから…私の物は全部、幸治くんの物」と語るマダム信子。波乱万丈な人生と、夫への深い愛を込めた彼女らしい“終活”の形に迫る。

さらに、映画『カメラを止めるな！』で話題となった俳優・しゅはまはるみ(51)の本気の婚活にも密着。しゅはまは過去の結婚生活で、元夫から「謝罪文を100ページ書け」と言われたという壮絶な経験もち、そのトラウマから他人との共同生活に大きな不安を抱えている。そんな彼女が、幸せを掴むために過去と向き合い、お見合いに挑む。果たして、しゅはまは新たな一歩を踏み出すことができるのか。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

マダム信子、終活のために長年住んだ豪邸を売却　一方で高級住宅地に数億円をかけた新居を建設中
藤木直人、将棋のアマ初段に認定された経緯を明かす　きっかけは将棋と麻雀の二刀流・鈴木大介九段
経営者男性とIT企業勤務女性が手を絡ませ、髪を触り…「こんなにドキドキしたことない」
鈴木保奈美、“芸能界のスキャンダル”がテーマのドラマに出演「事実はひとつですが…」
都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』配信決定
人生を本気で変えたいと願う5人の男性が共同生活　さまざまなミッションを乗り越えながら自分を磨いていく
1億円以上の借金が原因で両親が離婚、父とは疎遠のまま死別　「最後に言えなかった後悔がある」と語る九条ジョーはイタコへ会いに行った
粗品が「今でも見てる」と語るお笑いルポライターとは　8年前に“酷評”された囲碁将棋・文田が接触
中学2年生で妊娠、気づいたきっかけはラーメン店「そのときにはもう妊娠5カ月だった」
「女子アマにこんなに強い人がいたなんて」　アイドル的人気を誇る女流棋士から話しかけられ…　『MISS KING』
ユースケ・サンタマリア、“芸能界のスキャンダル”がテーマのドラマに出演することを決めた理由「だったら(出演しても)いいかなと思って」
同棲生活がスタート→波乱の展開　女性の携帯に届いた連絡「今から会えませんか?」　それを見てしまった男性は…　『ガールオアレディ シーズン2』
関連画像をもっと見る