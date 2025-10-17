マダム信子、終活のために長年住んだ豪邸を売却　一方で高級住宅地に数億円をかけた新居を建設中

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#7が、きょう17日(22:00〜)に配信される。

マダム信子(73)の終活に密着

番組では、かつて一世を風靡した「マダムブリュレ」の生みの親、マダム信子(73)の終活に密着。昨年、終活のために長年住んだ豪邸を売却したと語る彼女だが、一方で高級住宅地に数億円をかけた新居を建設中であることを明かす。31年間連れ添った19歳年下の夫へ「2人でやってきたから…私の物は全部、幸治くんの物」と語るマダム信子。波乱万丈な人生と、夫への深い愛を込めた彼女らしい“終活”の形に迫る。

さらに、映画『カメラを止めるな！』で話題となった俳優・しゅはまはるみ(51)の本気の婚活にも密着。しゅはまは過去の結婚生活で、元夫から「謝罪文を100ページ書け」と言われたという壮絶な経験もち、そのトラウマから他人との共同生活に大きな不安を抱えている。そんな彼女が、幸せを掴むために過去と向き合い、お見合いに挑む。果たして、しゅはまは新たな一歩を踏み出すことができるのか。

