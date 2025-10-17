大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミルウォーキー・ブリュワーズとナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）を戦っている。最初の2試合はドジャースが敵地で連勝を飾ったが、負けた側のブリュワーズファンは深いため息をついているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

ブリュワーズは今季レギュラーシーズンの勝率（.599）がドジャース（.574）より高いため、1・2・6・7戦目を本拠地で行う権利、いわゆるホームアドバンテージを得て今シリーズに臨んだ。しかし、1つも勝てないままビジター3連戦に移るという最悪の結果になってしまった。

同メディアは「0勝2敗とリードを許してLAに乗り込むブリュワーズファンは、SNS上でかなり落ち込んでいる」としつつ、「ホームで勝てないのに、今度は騒がしくクレイジーなLAに行かなきゃいけないのか？」、「ホームランを狙って振り回している。カウントを稼げず、小技も使えない。我慢強さもない。ただただ酷いプレーだ。投手がこれ以上できることもない」といったSNS上のファンの声を紹介している。

今季のブリュワーズはレギュラーシーズンでは、ドジャースに6戦全勝と負けなしを記録していた。その“お得意様”に逆にいいようにやられたこともブリュワーズファンのメンタルに堪えているのかもしれない。

