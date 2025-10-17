レンジャーズがケヴィン・マスカット監督の招へいに迫っているようだ。16日、『BBC』や『スカイスポーツ』など複数のイギリスメディアが伝えている。

スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランドリーグ）で55度の優勝を誇り、日本人選手が多く在籍するセルティックの最大のライバルとして知られているレンジャーズ。2020－21シーズン以降優勝から遠ざかる中、今シーズンもチャンピオンズリーグ（CL）プレーオフでクラブ・ブルッヘに2戦合計1－9で敗れ、リーグ戦では開幕から7試合を消化し1勝5分1敗と不振に陥っている。

クラブは現地時間6日にラッセル・マーティン前監督の解任を決断し、後任探しに着手。かつて指揮を執り、スコティッシュ・プレミアシップ制覇に導いた実績があるスティーヴン・ジェラード氏が有力候補となっていたが、リヴァプールの“レジェンド”は現時点での復帰を断ったことが明らかになっている。

新たに後任の最有力となっているのが、かつて横浜F・マリノスをJ1リーグ制覇に導き、2024年1月からは上海海港を率いているマスカット監督。報道によると、個人的な条件や契約の詳細に関する調整が残されているものの、交渉は合意間近となっており、レンジャーズの新指揮官に就任する可能性が高まっているという。上海海港が中国スーパーリーグで優勝争いを繰り広げていることから、正式就任まで時間を要する可能性もあるようだ。

横浜FMでマスカット監督の前任だったアンジェ・ポステコグルー監督（現：ノッティンガム・フォレスト）は、スコットランドの名門セルティックを指揮し、世界最高峰のプレミアリーグまで登り詰めた。マスカット監督も同じようなキャリアを辿ることになるのだろうか。