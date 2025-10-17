「2日くらいで…」成海璃子、自身の恋愛観を告白　意外な“好み”も明かす

女優の成海璃子が17日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『恋する警護24時 season2』(10月17日スタート 毎週金曜23:15～)の制作発表記者会見に、岩本照(Snow Man)、白石麻衣、藤原丈一郎(なにわ男子)とともに登壇した。

  • 成海璃子

    成海璃子

同作は、2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された岩本の連ドラ初主演作『恋する警護24時』の続編。season2は金曜ナイト枠で放送される。

登壇者のなかで唯一season2からの参加となる成海。辰之助(岩本)をライバル視する凄腕の女性ボディガード・三雲千早を演じている。

凛々しいスーツ姿とクールなたたずまいで壇上に現れた成海だが、実は今回が初のボディガード役。劇中ではアクションにも挑戦しているという。そんな中、成海本人はというと…… 「アクションとか運動に今まで全く縁がなくて、どうしようかなと思ったんですが、皆さんに助けてもらいながらなんとか頑張っています」と、自信なさげにポツリ。

一方、ライバルを演じる岩本は、成海とのアクションについて「バチバチです」と即答。“犬猿の仲”だという辰之助と千早の関係性も、作品の見どころになりそうだ。

イベント中は、作品のテーマにちなみ「遠距離恋愛になったらどうする?」というトークも。成海は「耐えられない」と回答し、「さみしがり屋なので、2日くらいで限界かもしれないです」と、意外な恋愛観を赤裸々に明かしてみせた。

この回答には岩本も思わずツッコミ。「旅行に行っても2日以上空くときありますよね(笑)」と笑いを浮かべ、雰囲気を和ませた。

さらに話題は“プライベート”にも。「いま、学びたいこと・行きたい国は?」と聞かれた成海は、「ウイスキーが好きなので、スコットランドに行って、蒸留所を周ったりして詳しくなりたい」と“好み”を明かし、目を輝かせた。

ドラマではクールなボディガードとして登場するが、会見では恋愛観や好みなど意外な素顔をのぞかせた成海。今作にどんな“新風”を吹き込んでくれるのか、期待が高まる。

