ウブロとダニエル・アーシャムのコラボレーションウォッチ「MP-17 アーシャム スプラッシュ」

ウブロは、アメリカ人アーティストであり、ウブロのアンバサダーを務めるダニエル・アーシャムと共に新作モデル「MP-17 アーシャム スプラッシュ」を発表した。

【画像】ウブロとダニエル・アーシャムとのコラボレーションモデル「MP-17 アーシャム スプラッシュ」（写真10点）

昨年発表し成功を収めた3WAYで使用可能なポケットウォッチ「MP-16 アーシャム ドロップレット」。このモデルに続き発表された新しいタイムピースは、水のダイナミックな本質、有機的なフォルム、そして透明性からインスピレーションを得て、再び時計デザインの常識を覆す。

アーシャムがウブロのためにデザインした最初の腕時計であるこのモデルは、流れるような曲線の端々から彼の創造的なアイデアが感じられる個性的な仕上がりだ。ムーブメントにはウブロの新しい小型の手巻きムーブメント「メカ-10」を搭載しており、身につけやすい42mmの小型モデルである。

最も特徴的なのは、文字盤上の印象的なスプラッシュ（水しぶき）型の開口部。これはMP-16のドロップレット（水滴）のインスピレーションから制作されており、ユニークかつ彼らしいエッセンスが施されている。

まさにウブロの「アート・オブ・フュージョン」と、アーシャムのユニークな架空の考古学的ビジョンが完璧に融合した作品が完成した。「MP-17 メカ-10 アーシャム スプラッシュ チタニウム サファイア」は、99本限定、国内のウブロブティックにて発売予定である。