来季は真の覚醒へ…？ロッテ・山口航輝、みやざきフェニックス・リーグで2…

千葉ロッテマリーンズの山口航輝選手は17日、都城運動公園野球場で行われた埼玉西武ライオンズ戦に「4番・左翼」で先発出場。4回にホームランアーチストらしい豪快な2ランホームランを放った。
2番・山本大斗選手の左中間二塁打、3番・池田来翔選手の左前適時打で1点を先制した後、無死二塁で迎えた第2打席。
西武先発の篠原響投手が投じた3球目のスライダーを完璧に捉え、弾丸ライナーで左翼スタンドへ叩き込んだ。
この回はその後も、9番・和田康士朗選手の左前適時打、1番・安田尚憲選手の左越え適時二塁打などでさらに3点を加え、一挙6点を先制。試合の流れを一気に引き寄せた。
山口選手は今季、35試合に出場して27安打、7本塁打、打率.255と本来の力を発揮しきれなかったものの、来季はサブロー新監督のもとで、2022年シーズンに記録した16本塁打を超える豪快な一発が期待される。
【動画】山口航輝、豪快な2ランホームランがこれだ！
DAZNベースボールの公式Xより
確実に何かを掴んだ
早くも来季が楽しみになる
山口航輝 2試合連続ホームラン
⚾
📅2025/10/17
🆚西武×ロッテ
📱Live on DAZN
【関連記事】
【了】