アイス・スパイス初来日パフォーマンス決定、VERDY主催ハロウィン・パーティーにて

グラフィック・デザイナーのVERDYが主催するハロウィン・パーティー、「HARAJUKU HORROR NIGHT」が、10月31日（金）、渋谷で開催される。

ヘッドライナーには2024年グラミー賞4部門にノミネートされ、テイラー・スウィフトとの楽曲「カルマ（feat. アイス・スパイス）」や、ニッキー・ミナージュとの楽曲「バービー・ワールド（feat.アクア）」などでも知られるNY出身の女性ラッパー、アイス・スパイスが出演する。アイス・スパイスにとって日本での初パフォーマンスとなり、貴重な一夜となる。

他の出演者ラインナップについても随時VERDYのInstagramで公開される予定。イベント当日は仮装をして来場すると何かあるかも!?とのことなので、一夜限りの豪華なメンバーが彩るハロウィンの夜を思い思いのコスチュームで盛り上がってみては。

＜ライブ情報＞

VERDY Presents HARAJUKU HORROR NIGHT 2025

2025年10月31日（金）Spotify O-EAST、東間屋(AZUMAYA)

開催時間: 24:00 OPEN〜 5:00 CLOSE

料金：前売り4,000円、当日5,000円

※20歳未満の方はご入場できません。

顔写真付き身分証明書のご提示をお願いします。

前売り取り扱いはこちら

e + https://eplus.jp/sf/detail/4414290001-P0030001

チケットサイト公開開始：10月17日 18:00

販売開始：10月17日 18:00

VERDY Instagram: https://www.instagram.com/verdy/