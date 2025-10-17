中日ドラゴンズの福永裕基選手は17日、西都原運動公園野球場で行われたみやざきフェニックス・リーグの東京ヤクルトスワローズ戦に「4番・二塁」で先発出場。華麗なグラブさばきで投手を救う好守を見せた。



2点を追う4回、2死一塁の場面で打席にはヤクルトの1番・田中陽翔選手。中日先発の高橋幸佑投手が投じた3球目の直球を鋭く捉えられたが、二塁手の福永選手が見事にバウンドを合わせ、落ち着いた動きでアウトを奪った。







安打になればピンチが広がる場面だっただけに、チームにとって大きなプレーとなった。



福永選手は打撃でも存在感を発揮。1回の第1打席では中前適時打、さらに5回の第3打席でも中前適時打を放ち、首脳陣にしっかりとアピールした。



今季は一軍で20試合に出場し、9安打、1本塁打、打率.173と本来の力を発揮しきれなかったものの、来季は2024年シーズンに記録した自己ベストの111安打、6本塁打、打率.306の更新を目指し、攻守両面でさらなる成長が期待される。











