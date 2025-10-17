元イングランド代表MFジョンジョ・シェルヴェイが、UAEセカンドディビジョンリーグ（アラブ首長国連邦〔UAE〕3部リーグ相当）に属するアラビアン・ファルコンズでのプレーを選択した経緯を説明した。現地時間16日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

アーセナルやウェストハムのユースで育成を受け、プロになってからはリヴァプールやニューカッスルといった名門クラブでプレーしてきたシェルヴェイ。プレミアリーグでは通算278試合で23ゴール27アシストをマークするなど、長年に渡り安定したプレーを披露してきた。2025年1月からはEFLチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）のバーンリーでプレーしていたが、今年9月にはアラビアン・ファルコンズにフリー移籍。UAE3部リーグ参戦という驚きの決断を下した。

UAE移籍により「金銭目当てでは？」と疑念の目を向けられたこともあるシェルヴェイだが、『BBC』によると本人は全く気にしていない様子だ。「そういった話も耳にしたけど『お金？ UAE3部リーグにはお金なんてないじゃないか』と思っていたけどね」と語ると「ここの標準的な月給は大体2,000ポンド（約39.9万円）だ。僕がこれまでのキャリアを通して稼いできた金額からすると、大した金額ではないよ」と述べた。

では、なぜシェルヴェイはあえてUAE3部リーグでプレーすることを選んだのだろうか。シェルヴェイ曰く、昨今のイギリスの治安が影響しているという。

「正直に言うと、もう子どもたちにはイギリスで育ってほしくないんだ。良い地域に住んでいたのはとても幸運だったけど、僕の出身地では元々良い物は手に入らないというのが持論なんだ。もうロンドンでは時計を着けないし、携帯電話を持ち歩くのでさえ僕の考えでは許されないことだ」

「政治に関する記事を熱心に読むタイプではない」としながらも、シェルヴェイは「ツイートしただけで逮捕される人や、『国を取り戻せ』というスローガンを掲げる人の姿も目にする」と続けた。「イギリスは10～15年前とは違う国になったと感じているだけさ」と語った33歳MFは、ドバイでの“第二の生活”を満喫しているようだ。