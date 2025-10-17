大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間14日、ミルウォーキー・ブリュワーズと戦い2-1で勝利した。この試合ではデーブ・ロバーツ監督が終盤に見せた采配が話題となったが、筋が通っていないわけではないと擁護する声もあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

焦点となっているのは、2点リードで迎えた9回の継投策。ロバーツ監督は8回103球無失点、被安打1、10奪三振だったブレイク・スネル投手を下げ、佐々木朗希投手を起用。ところが、佐々木が1点を失いなおも2死一、三塁のピンチを招いたため、ブレイク・トライネン投手を投入して何とか逃げ切っている。

この継投策について、同メディアは「ファンはスネルを下げた決定に不満を抱いているが、それは何の根拠もないことだ。スネルは9月17日のフィラデルフィア・フィリーズ戦では、7回112球を投げ無失点に抑えている。しかし、9回に僅差でリードしていたロバーツ監督が、リスクを冒したくないと思ったのも無理はない。佐々木は理想的な選択肢だった」と言及。

続けて、「今シリーズで再び登板させる必要があるかもしれないスネルを、佐々木に1イニングを託すために外すことは、ロバーツ監督が『試合を投げた』ということにはならない。確かに、今季のドジャースファンはブルペンのひどい失態にトラウマを抱えているが、この件に関しては監督を許すべきだろう」と記している。

