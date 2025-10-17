ワールドシリーズ制覇の鍵を握るのはルーキー投手…？プレーオフの戦いで見…

メジャーリーグ 最新情報

リーグ優勝シリーズでミルウォーキー・ブルワーズに3連勝を収め、2年連続のワールドシリーズ進出へ王手をかけたロサンゼルス・ドジャース。ここまで好調なチーム状態を維持出来ている原因として、投手陣の奮起が考えられる。そこで今回は、プレーオフの投手運用について深掘りしてみた。（文:Eli）

メジャーリーグではアナリティクス主導でチーム戦略が組まれることは広く知られていることで、各チームが独自のアドバンテージをどれだけ早く見つけられるかがチーム成績を大きく左右することもある。その中で最も興味深い事項の一つが投手戦略だ。そしてそれは現在開催されているプレーオフでも同様に現れる。

■TTO

近年ではTimes Through the Order Penalty(TTO Penalty)、つまり対戦を経るごとの先発投手の打者に対する効力の低下、が広く浸透し、それに基づいた戦略・戦術を採るチームが増えている。

TTO Penaltyは打者が投手の投げる球の軌道や球速に”慣れる”ことが主因とされる。例えばブルージェイズのケビン・ゴースマンのキャリア成績を見てみると対戦打者の打率/出塁率/長打率すべてが対戦を経るごとに上昇している。

これに対抗するために投手運用としては様々な対策が考えられる。

一つは単純に先発投手を2巡目終了後に降ろすことだ。2000年以降プレーオフでのリリーバーイニング数はコンスタントな上昇傾向にあり、2021年は初めてリリーバーが先発をイニング数で上回った。

また、プレーオフではスケジュールの関係から先発投手を5人も6人も登載する必要が無いため、単純に起用できるリリーバーの幅が広がる。

[caption id="attachment_235105" align="aligncenter" width="1091"] プレーオフでの先発とリリーバーのイニング数[/caption]

プレーオフは球種が増える…？

もう一つ、より興味深い戦術がある。TTO Penaltyに対してレギュラーシーズンにおいて先発投手は球種を増やして対抗している。

これは近年の投手トレンドでThe AthleticのStephen Nesbittの調査によれば2021年に4程度だった平均球種数は2025年には5弱に増えているという。そして選択肢が増えた先発投手はプレーオフにおいて球種割合を通常より大きく変えている兆しがある。

各チームが多くのスカウト人を抱え対戦相手を隅から隅まで分析しその傾向を頭に入れて対戦する中で、相手があっと驚くような作戦を効果的にとれるのであれば短期決戦では非常に大きなアドバンテージだ。

加えて近年ではリリーバーのTTO Penaltyも指摘されている。リリーバーは同じ試合で同じ打者と3回対戦することは無いが、3,5,7試合シリーズという短期間で対戦が集中するとなると先発と同じようなTTO Penaltyが発生する。

昨年のワールドシリーズを例にとればティム・ヒル vs 大谷翔平、アレックス・ベシア vs フアン・ソトのような左 vs 左のような対戦は最初に1,2対戦は投手有利になるが、回数を重ねるにつれて打者有利になってしまう。

打者全員がアーロン・ジャッジクラスになるような大きな変化ではないが、確実に打ちやすくなっており、選手起用の際には考慮する点となる。

秘密兵器は効果があるか

特に、今ポストシーズンはルーキー投手の活躍が目立っている。

ブルージェイズのトレイ・イエサベジはALDSでアーロン・ジャッジ率いる強力ヤンキース打線相手に5.1回無失点11三振、スプリットで11空振り。

ヤンキースのキャム・シュリットラーはWCSでレッドソックス相手に8.0回無失点12三振、フォーシームで11空振り。ドジャースの佐々木朗希はレギュラーシーズンでの超短縮調整を経てリリーバーとして2.1回3三振。このようにレギュラーシーズンでそれほど実績のないルーキー投手が結果を出す例が相次いでいる。

過去を見てみると、登板機会の少なかったルーキーをポストシーズンで登板させてみたら意外とよかった、なんて例は1年に1,2人くらい見つかる。

若干外れるが昨年怪我でシーズンの半分近く離脱し、PSで無双した山本由伸も似たような例だ。そしてなんといっても2002年RSで5登板しかせずにPSに臨み11試合中9試合無失点と無双に近い成績を残したフランシスコ・ロドリゲスが代表的な例と言える。

このルーキーをポストシーズンの秘密兵器として起用する、という戦略は正直博打である。良い方に転べば相手打線の慣れが無いため今季のイエサベジ、シュリットラーのような無双投手を簡単に手に入れることができる。しかし悪い方に転べばルーキーがメジャーレベルに対応できずに大炎上してしまう。

これはチームの勝利という点でもマイナスだが、デビューでチームの大事な試合を落としてしまったという重荷は選手のキャリアに影を落とすことになってしまうかもしれない。

現在ではStatcastシステムにより球の軌道がすべて測定されメジャーレベルでどのようなパフォーマンスをするか、というのは球質という点に限れば大体予測ができる。

例えばポール・スキーンズの100マイル（約160キロ）フォーシームは制御さえできればメジャーでも通じる。

逆に最速90マイル（約144キロ）のフォーシームはよっぽどのコマンドが無いと通じることは無い。このような予測を駆使すればプレーオフで成功するかをある程度判定できる。

チーム傘下のマイナーに投手有望株がいて、プレーオフ出場の可能性があるならその投手をマイナーに温存し9月くらいに上げて秘密兵器化する、と言うことが今後も起こるかもしれない。

