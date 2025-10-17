松本山雅FCは17日（金）、10月26日（日）に開催を予定している2025明治安田J3リーグ第33節松本山雅FC対カマタマーレ讃岐について、『長野Uスタジアム』に会場を変更して開催することを発表した。

また、同試合においては現在最終調整を行っている段階で、試合開催情報（開催概要・アクセス情報・観戦マナー＆ルール等）、チケット情報（お持ちのシーズンパス、クラブガンズ特典の取り扱いなど）については、17日以降に順次、松本のクラブ公式HPを通して伝えられる。

松本のホームスタジアムである『サンプロアルウィン』については、今月2日に使用停止となったことがクラブを通して伝えられていた。長野県の発表によると、2日（木）に『サンプロアルウィン』のバックスタンド側照明施設において、照明用架台の鉄骨部材が落下し、観客席の一部が破損しているのが発見されたとのこと。人的被害はなかったものの、利用者の安全が確認されるまで施設の利用を停止する措置が取られた。現在は落下の原因究明と施設の安全確認のため、専門家による調査が進められている。

この影響により、当初は12日（日）に開催予定となっていた2025明治安田J3リーグ第31節テゲバジャーロ宮崎戦は中止が決定。同試合、そして11月に控えたホームゲームの2試合（11月15日（土）開催予定の第36節FC大阪戦／11月29日（土）開催予定の第38節ギラヴァンツ北九州戦）については、現時点で開催日時・場所ともに調整中となっている。宮崎戦のチケットの取り扱いについても、決まり次第発表される。

クラブはこれらの3試合について、『サンプロアルウィン』での開催を第一選択肢としているものの、長野県が10月23日（木）に開催する「検討会」の結果を踏まえ、今後の開催日程等を調整していく。

今回、AC長野パルセイロの本拠地である『長野Uスタジアム』にて、第33節讃岐戦が開催されることとなったが、この決定を受けて、松本は次のように声明を発表した。

「長野県および施設管理者である松本建設事務所には、『サンプロアルウィン』の利用再開に向けた点検作業および復旧に向けた調査に努めていただいておりますこと、深く感謝申し上げます」

「松本建設事務所から、今回の鉄骨部材が客席に落下した事案（以下、本事案）および調査の進捗状況を踏まえ、10月23日（木）に「検討会」が開催される旨のご説明をいただきました」

「クラブとしましては、この説明を受け、直近のホームゲームである来週末10月26日（日）に予定しているカマタマーレ讃岐戦については、同日に代替地・長野Uスタジアムで開催する決定をいたしました」

「松本山雅FCは、今季のJ3リーグ最終戦となる11月29日（土）までに、土日および平日にホームゲーム4試合を開催しなければならない状況にあります。日程・会場の両面から、これ以上ホームゲームの開催を延期することができないため、検討会開催を待たずして今回の判断に至った次第です」

「本事案発生以降、他のJクラブをはじめとするサッカーファミリーの皆さま、またスタジアムの方々にもご協力を賜りながら、ホームゲーム開催の代替候補地を検討してまいりました。しかしながら、代替開催日・代替開催地の選択は、非常に限定的であり、引き続きサンプロ アルウィンでの開催を第一選択肢としながらも、Jリーグおよび対戦クラブにもご相談・ご協力をいただきながら開催に向けた準備に努めております」

「こうした状況下で、AC長野パルセイロ様には、本事案の報道翌日からいち早くご連絡を賜りました。今回の代替地開催については、前日（10月25日）にJ3リーグホームゲーム、さらに翌日（10月27日）には、AC長野パルセイロ・レディースのホームゲームが開催される中日にも関わらず、長野市をはじめとする関係各所とご調整いただいたことに、心より感謝申し上げます。Jリーグ参入前から、共に長野県のサッカーを盛り上げるライバルから手を差し伸べていただきましたことに、改めて御礼申し上げます」

「一方で、11月のホームゲーム2試合、中止延期となっている宮崎戦の代替開催については、未だ開催日時等の決定には至っておりません。しかしながら、この状況は松本山雅FCに限らず、高校サッカー、少年サッカー大会などの他のカテゴリや他競技においても同様の状況下だと存じます。Jリーグ開催だけでなく、信州サッカー全体ならびに他競技とも共存共栄していくことも肝に銘じながら、最善の選択を進めてまいります」

「ファン・サポーターをはじめ日頃よりご支援を賜っておりますステークホルダーの皆様には、残りの開催試合についてお示しができていない上に、引き続き、最新の決定情報を随時ご案内していくような形になることをお詫び申し上げます」

「この難局をクラブとして全力で乗り切ってまいりますので、現状ならびに今後の進め方につきましてもご理解をいただきますと共に、変わらぬご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」

今回の試合概要は下記の通り。

◆◼︎試合開催概要

［大会］2025明治安田Ｊ3リーグ 第33節

［日時］2025年10月26日（日）14：00キックオフ

［対戦］松本山雅FC vs カマタマーレ讃岐

［会場］長野Uスタジアム（住所：長野市篠ノ井東福寺320番地）