パリ・サンジェルマン（PSG）は現地時間17日、リーグ・アン第8節でストラスブールとのホームゲームが控えている。PSGを率いるルイス・エンリケ監督が同試合に向けた会見に出席。フランスメディア『レキップ』が16日、会見の様子を伝えた。

今季のPSGは、5連覇を目指すリーグ・アンでここまで5勝1分1敗を記録し、勝ち点「16」を積み上げて首位に立っている。2連覇を目論むCLでも、アタランタを4－0、バルセロナを2－1で破り、2連勝と好スタートを切った。

インターナショナルマッチウィーク明けの第1戦目では、PSGを勝ち点差「1」で追う3位のストラスブールを本拠地の『パルク・デ・プランス』に迎える。同試合に向けて、L・エンリケ監督は「インターナショナルブレイク明けの試合は、常に難しいものだ。ストラスブールは良い結果を残している非常に優れたチームで、いつも以上に難しい試合になるだろう。おそらく、接戦になる。最も難しい試合のひとつからスタートすることになるね」と気を引き締めた。

同時に、会見ではケガ人に関する質問も数多く飛んだ。現在、PSGでは負傷者が続出しており、2025年のバロンドールにも輝いたフランス代表FWウスマン・デンベレを筆頭に、同代表FWデジレ・ドゥエやブラジル代表DFマルキーニョスらが離脱中。だが、現時点ではクラブの負傷者リストからドゥエとマルキーニョスの名前が外れており、ストラスブール戦でメンバー入りする可能性も生まれている。

このような状況の中、L・エンリケ監督は「今夜（木曜日）の状況を見て、彼らの体調に応じて判断をする」と多くを語らなかったが、「彼らが準備ができているというのは我々にとって良いニュースだ」と、2名の復帰が間近に迫っていることをほのめかせている。一方で、ハムストリングの負傷に見舞われているデンベレについては、「いつになるかはわからない」と、もうしばらくの時間がかかることを断言した。

今季は負傷者が数多く発生しているものの、L・エンリケ監督は「練習を通して選手たちのレベルを見極めるようにしているし、選手たちにリスクを負わせたくない。トップレベルのスポーツであれば、ケガはどうしても避けられないものだ。だからこそ、我々は選手たちの状態を改善するよう努めなければならない」と発言。その上で、「PSGの医療スタッフは最高水準だ。その後は、選手たちが練習する様子を見守る必要がある」と、メディカルチームへの信頼を強調した。

【ハイライト動画】PSGはケガ人続出も、CLではバルサ撃破