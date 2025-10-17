波瑠と川栄李奈がダブル主演を務める『フェイクマミー』(毎週金曜22:00～)の第2話が17日に放送される。

『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子供の未来のため“母親なりすまし”という禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫役を波瑠、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵役を川栄李奈が演じ、茉海恵の一人娘・いろは役を池村碧彩が務めている。

17日に第2話が放送。ついにやってきた、いろは(池村碧彩)の柳和学園小学校の受験当日。いろはの筆記試験が終わり、残るは母親に扮した薫(波瑠)が参加する親子面接のみ。そんな中、茉海恵(川栄李奈)は薫といろはの無事を会社で願っていた。その後、薫は初めてのママ友・さゆり(田中みな実)と出会う。しかし、2人の前にクセ強ママ・玲香(野呂佳代)らが登場し、思わぬ展開に...。

一方、茉海恵は虹汁旗艦店「Itteki」へ。虹汁のファンだという智也(中村蒼)が駆け込みで来店し、茉海恵は智也が柳和学園の教師だとは知らずに対応してしまって...!?

(C)TBS