気づいたら「ピース写真」ばかり…アラフォー夫婦が悩む「写真のポーズ」問題 “脱マンネリ技”は？ 相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。10月10日（金）の放送は、「写真撮影時のポーズ」に関する相談を紹介しました。写真を撮るとき、皆さんはどんなポーズで撮りますか？ 先日、過去の写真を見返したときに、どれもこれも「ピース写真」ばかりなことに気づきました。なにかオススメなポーズがあったら教えてほしいです。ちなみに私たち夫婦はアラフォーです。この相談を受け、パーソナリティの住吉は「写真のポーズ……本当に難しいですよね」と共感を示します。そして、住吉が憧れる理想のポーズとして、「『えっ!? なに？』と振り返った瞬間を撮ったら、それが完璧な表情と構図になっているような写真に憧れます」と、自然に見えて計算されたポーズに言及。その他のリスナーにポーズのアイデアを呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。写真に写るときのオススメポーズは、両手を上げて「バンザーイ」です。私も同じくアラフォーですが、景色のいい場所やフォトスポットなどでは、よくバンザイポーズで写真を撮ります。両腕を高く上げると、自然と口も開いて明るい表情になるので、なんだか楽しそうな写真に仕上がってオススメです。ちなみに、自撮りのときなど至近距離のときは、私もピース一択です（笑）。（30代 女性）写真の写り方！ 私も40代なので、キュートなポーズはさすがに……と思っているので（笑）、近くにあるものを持って撮ります。例えば、食事の席での撮影の場合、グラスを持って「乾杯」！とか、お皿を持って撮影したり。久しぶりの友達との再会であれば、その友達に手を向けるなど、その日のメインの物事に手を添えると、後から写真を見返したときに「これ美味しかったね！」「綺麗だったね」などと、思い出がよみがえってくるかもしれません（40代 女性）写真のポーズですが、手で何かを作るよりも、"身体全体"を使ってみてはいかがですか？ 例えば、身体をカメラの横に向けて、顔だけ正面を向いたり、手を後ろに組んで身体を傾けてみたり、髪をかき上がる仕草で振り向いてみたり……など、静のポーズではなく、いろいろ動きを考えてみると楽しいと思いますよ！（30代 男性）私も40代ですが、写真は全部「ピース！」です（笑）。今、目の前に子どもの遠足のクラス集合写真が貼ってあり、あらためて見てみると、子どもたぎがさまざまなポーズをしていました。尊敬します。まず、ギャルピース（ピースを逆さまにする）、敬礼、手を広げて耳の裏に置くダンボポーズ、手の前でハートを作るポーズ、ネイルを見せているかのように手をパーにして顔付近に持っていく小顔ポーズ、猫の手、ダブル拳……など。子どもの発想はすごいなと思いました。（40代 女性）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀