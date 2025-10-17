ジャンピングスローで観客を沸かす！ベンチカメラ映像から見たベッツのフ…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツは16日（日本時間17日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたミルウォーキー・ブリュワーズ戦に「2番・遊撃」で先発出場。チームの勝利に貢献するファインプレーでドジャースファンを熱狂させた。



9回、マウンドには守護神の佐々木朗希投手が上がった。ブリュワーズ先頭で5番打者のアンドルー・ボーン選手が放った打球を軽快な身のこなしでさばき、ジャンピングスローで一塁に送球すると、悠々アウトとなった。



ベッツ選手は人差し指を突き上げ喜びを爆発。ドジャースファンもベッツ選手に呼応するように喝采の拍手を送った。







初回の第1打席では大谷翔平選手が右翼線を破る三塁打を放った後に、右適時二塁打を放って先制点を叩き出した。



試合はトミー・エドマン選手の中前適時打、相手投手の牽制悪送球などもあり、ドジャースが3-1と勝利。



これで対戦成績を3勝とし、2年連続ワールドシリーズ進出に王手をかけた。











【動画】ベッツ、圧巻のジャンピングスローがこれだ！

MLBの公式Xより











This on-field look of Mookie Betts' incredible play is 🔥

— MLB (@MLB)