LE SSERAFIM、1stシングル『SPAGHETTI』トラックサンプラー公開

LE SSERAFIMが、10月24日にリリースする1stシングル『SPAGHETTI』のトラックサンプラー「SAMPLER PLATTER」の映像2種を通して、新曲の一部を公開した。

2つの映像は、5人のメンバーを3Dキャラクターで表現し、現実では起きないような不思議な演出で好奇心を刺激。個性的な映像と軽快なリズムが調和し、LE SSERAFIMならではの音楽を予告している。

最初のトラックは、オルタナティブ・ファンク・ポップ（Alternative funk pop）ジャンルの楽曲。トラックサンプラーの映像では、ドラム式洗濯機の中でスパゲッティが回っている場面から始まる。続いて、ピンク色のロングスカート、緑色のワンピースなど、個性あふれるスタイリングをしたキャラクターが登場。これは、先立って10月15日に公開された「WEIRD GARLIC」コンセプトで披露したビジュアル。また、徐々に高まるメロディに合わせて洗濯機が爆発し、あちこちにソースが飛び散る様子が盛り込まれている。

2つ目のトラックは、ディスコ・ポップ（Disco pop）スタイルのリズム感あるビートが印象的。今回の映像も、LE SSERAFIMのメンバーたちを表現したキャラクターが登場する。オレンジ色に染めたヘアスタイルや濃いスモーキーメイクは、10月13日に公開された「CHEEKY NEON PEPPER」コンセプトを彷彿とさせるもの。映像では、5人のメンバーが通る道が無重力状態となっていき、スパゲッティソースの缶が破裂し、調理器具が宙に浮いて漂うなど、独特な演出が目立つ。

また、LE SSERAFIMは、自身初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR EASY CRAZY HOT』を通して全18地域で27公演を開催し、世界中のファンを魅了。11月18日〜19日には、初の東京ドームでのアンコール公演を控えている。

JAPAN OFFICIAL SITE https://www.le-sserafim.jp