千葉ロッテマリーンズは、12月12日(金)に劇場公開するドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2025（仮題）」の前売り券販売および舞台挨拶のチケット抽選販売を行うことを発表した。

ムビチケカード(劇場チケット前売り券)はデジタル版とカード版の2種類が販売され、デジタル版は1枚につき、ムビチケデジタルカード(映画の絵柄と鑑賞記録を組み合わせたメモリアル画像)が特典として付与される。

カード版は11月23日(日・祝)ファン感謝デー「MARINES FAN FEST2025」での販売となり、1枚につき選手メッセージポストカードが特典として付属。特典の数には限りがあり先着となります。

なお、前売り券デジタル版は本日よりMOVIE WALKER STOREにて購入いただけます。また、12月12日(金)、12月19日(金)の2日間で舞台挨拶も決定している。

会場は12日(金)ユナイテッド・シネマ幕張、19日(金)TOHOシネマズららぽーと船橋。前売り券チケット販売と舞台挨拶に関する詳細は次の通り。

＜映画前売り券詳細＞

【販売開始日】デジタル版：10月17日(金)12時 00分～12月11日(木)

カード版：11月23日(日・祝)

【価格】 前売り券2,000円※当日券は一般2,200円、高校生以下1,200円となります。（いずれも税込）

【映画前売り券販売場所】 デジタル版：MOVIE WALKER STORE、カード版：「MARINES FAN FEST2025」外周特設ブース、コンコースＢゲート入り口前

【ムビチケカード購入特典】 映画前売り券「ムビチケカード」1枚につき特典として、デジタル版はムビチケデジタルカード(映画の絵柄と鑑賞記録を組み合わせたメモリアル画像)、カード版は選手メッセージポストカード1枚をお渡しします。特典の数には限りがあり、先着となります。

＜舞台挨拶抽選販売に関して＞

【日程・場所】12月12日(金)ユナイテッド・シネマ幕張、12月19日(金)TOHOシネマズららぽーと船橋

【時間】18時00分開場、18時30分イベント開始予定(両日)※30分程度の舞台挨拶イベント実施後に映画の上映を行います。

・舞台挨拶チケット抽選販売

【販売期間】 11月25日(火)～11月30日(日)

【当選発表】 12月5日(金)

【チケット価格】1枚3,000円(税込)※登壇選手は未定となります。

