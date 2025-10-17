ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたミルウォーキー・ブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦に3-1で勝利した。この試合の初回に、大谷選手はポストシーズン（PS）キャリア初の三塁打を記録した。



初回のマウンドには、大谷選手対策としてブリュワーズ先発のアーロン・アシュビー投手が上がった。しかし、大谷選手は相手チームの思惑に動じることなく、3球目の外角スライダーを巧みにバットに乗せ、快足を飛ばして三塁打とした。



続く2番打者、ムーキー・ベッツ選手の右前適時二塁打でドジャースは幸先よく先制。大谷選手は悠々と本塁に生還し、スタジアムに駆けつけたファンの大歓声を浴びた。



一塁ベンチ方向からの映像には、大谷選手が三塁打を放ち、ベッツ選手の安打で先制のホームを踏む様子が映し出されていた。







2回には一時同点に追いつかれたものの、6回にトミー・エドマン選手の中前適時打や相手投手の牽制悪送球などで2点を追加。最終的に3-1で勝利した。



これでシリーズ対戦成績は3勝となり、ドジャースはワールドシリーズ進出に王手をかけた。



第4戦は17日（日本時間17日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われる。











【動画】大谷がPS初三塁打、カメラから見た映像がこちら！

MLBの公式Xより











It took the Dodgers 6 pitches to get on the board!



Dodger Stadium is buzzing early 💪

